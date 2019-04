Bahia supera Rio Grande do Norte em número de parques eólicos

No topo

Na última semana, a Bahia passou o Rio Grande do Norte e se tornou o estado brasileiro com o maior número de parques eólicos em operação no país, com um total de 156, contra 152 do co-irmão nordestino. O resultado consta no Informe Executivo de Renováveis, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). E este número deve ficar ainda maior quando o parque da ENGIE Brasil Energia, em Umburanas, que começou a produzir na última quinta-feira (25), for contabilizado. Com mais de 1,3 mil aerogeradores em funcionamento e uma capacidade instalada de 3,852 mil megawatts (MW), a Bahia segue atrás do Rio Grande Norte por 126 MW de diferença, mas a expectativa é que esta marca também seja superada em breve. Por aqui estão previstos 38 novos parques até o final deste ano, contra dois novos por lá. "A cada novo parque eólico, que entra em operação, a Bahia desponta. Ultrapassamos o Rio Grande do Norte em número de parques operando e é questão de muito pouco tempo para também passarmos em potência instalada", comemora o vice-governador João Leão, atual secretário de Desenvolvimento Econômico. Outro bom sinal, ressalta, é que quase um terço de todos os projetos cadastrados para o leilão eólico em junho deste ano são baianos.

Energia solar

Na produção solar, a Bahia é líder na comercialização, com 25,17% do total, com 24 parques em operação, um em construção e quatro autorizados, com obras ainda não iniciadas. A capacidade de geração mensal no estado é de 122 gigawatts, o suficiente para abastecer um milhão de residências. Os investimentos previstos nos novos projetos chegam aos R$ 737 milhões.

Retorno do investimento

O novo Índice Comerc Solar, que mede o tempo de payback (retorno de investimento) em projetos de energia solar nas capitais brasileiras mostrou uma melhora no desempenho de Salvador, em especial, nos projetos de energia para comércios e pequenas indústrias, com redução no tempo de payback de 1 ano, na comparação entre 2018 e 2019. No âmbito residencial, a redução foi menor, caindo de 3,87 anos no ano passado para 3,34 anos agora. Este tempo é o necessário para que o consumidor economize o valor gasto com a implantação dos projetos de geração própria. A Grande Rio de Janeiro, capital não incluída, e Manaus foram as regiões com melhores retornos no país. De acordo com o levantamento, um projeto residencial na região metropolitana fluminense se paga em 2,7 anos.

C&A em Camaçari

Na última quinta-feira, a C&A inaugurou a sua 12ªloja na Bahia, desta vez na cidade de Camaçari, no Boulevard Shopping. Há algum tempo, a rede de lojas incluiu em seu foco municípios com 300 mil habitantes, ou menos, além de um processo de reformação em suas lojas. Em entrevista exclusiva, o CEO da C&A, Paulo Correa, falou sobre a importância da Bahia para a operação da empresa. "A Bahia é estratégica para nós, é onde temos uma de nossas maiores lojas", diz, em referência à unidade do Shopping da Bahia. O executivo falou ainda sobre os planos de ampliação da C&A e a busca por cada vez mais espaço online. "Fora do Brasil, o consumo de confecção online chega a 30%. Em países de língua latina, varia entre 6% e 7%, mas aqui ainda estamos em 3%", compara. Confira a entrevista completa abaixo.

Mês das Mães. O Salvador Norte Shopping aposta numa programação especial para o Mês das Mães, com shows dos cantores Flávio Venturini, Paulo Ricardo e Daniel Boaventura, além de programação infantil e, claro, muitas ofertas das lojas. A expectativa para o mês de maio é receber mais de um 1,2 milhão de clientes, o que representa crescimento de 10%, além de uma alta de 6% nas vendas.