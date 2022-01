Bahia tem 126 novos casos de covid-19 e três mortes pela doença em 24h

A Bahia registrou neste domingo (12) mais 126 casos da covid-19, com três mortes causadas pela doença, segundo dados da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab). O boletim inclui também 144 recuperados nas últimas 24h.

Dos 1.271.155 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 1.241.836 já são considerados recuperados, 1.809 estão ativos e 27.510 terminaram em morte. Segundo a Sesab, esses dados ainda podem sofrer alteração, por conta de instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, que tem disponibilizado informações inconstantes ou incompletas.

O boletim traz ainda 1.687.868 casos descartados e 262.386 em investigação. Na Bahia, 52.696 profissionais da saúde tiveram ac covid-19.

Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo.

Vacinação e leitos

Até hoje 10.722.874 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, 261.199 com a dose única, 8.834.580 com a segunda dose e 1.367.812 com a dose de reforço.

A Bahia tem ainda 1.261 leitos ativos para tratamento da covid-19. Destes, 547 estão com pacientes internados, o que representa taxa de ocupação geral de 43%.

São 517 leitos de UTI adulto, com 53% de taxa de ocupação. Já as UTIs pediátricas contam com 29 leitos e 26 estão ocupados - taxa de 90%.

Os leitos clínicos para adultos estão com 33% de ocupação e os infantis, com 55%.