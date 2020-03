Bahia tem 14 pacientes curados do coronavírus; 91 pessoas foram infectadas

A Bahia contabiliza, até a noite desta quarta-feira (25), 14 pacientes curados do coronavírus. A informação é da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que no último boletim divulgado informou que o estado registra 91 casos confirmados da Covid-19. Confira a lista de infectados abaixo.

De acordo com o órgão, auatro pacientes ainda estão internados em hospitais da Bahia. O restante dos infectados está em isolamento domiciliar. O número de pacientes curados não altera o número de infectados divulgados pela Sesab, porque apesar da alta médica, a contaminação foi registrada.

A primeira pessoa a ser curada foi a mulher de 34 anos, de Feira de Santana, que contraiu o coronavírus em uma viagem para a Itália. Ela também foi a primeira paciente registrada no estado. A Sesab não detalhou quais os municípios dos outros 13 pacientes curados.

Foram contabilizados 91 casos confirmados de janeiro até às 17 horas desta quarta-feira (25). O município com maior número de casos positivos é Salvador, com 57 confirmações, sendo três deles de residentes em localidades fora da Bahia, porém com notificação na capital baiana.

Completam a lista Barreiras (1); Brumado (1); Camaçari (1); Canarana (1); Conceição do Jacuípe (1); Conde (1); Feira de Santana (8); Ilhéus (1); Itabuna (1); Jequié (1); Juazeiro (2); Lauro de Freitas (3); Porto Seguro (8); Prado (2); São Domingos (1); e Teixeira de Freitas (1). Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com os Cievs municipais.

Ainda segundo a Sesab, até o momento, o município de Nova Soure não possui casos confirmados. A prefeitura da cidade confirmou nesta terça (24) que havia um caso na cidade, mas na verdade trata-se de uma médica que atende lá. No entanto, ela mora em Salvador e teve seu caso ntificado na capital baiana.

Casos confirmados

Até esta quarta-feira (25), os casos confirmados na Bahia são: