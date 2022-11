Bahia tem 17 jogadores em fim de contrato; veja quem fica e quem sai

O Bahia conquistou com sucesso sua principal missão na temporada 2022, o acesso à elite do futebol brasileiro. Agora, com o fim da Série B, é preciso pensar no elenco que disputará a primeira divisão no ano que vem. Quase metade dos jogadores que atuaram na campanha estão em fim de contrato.

Dos 35 atletas que entraram em campo pelo Esquadrão neste ano, 17 só possuem vínculo até o mês de dezembro. É o caso, por exemplo, de Matheus Davó, artilheiro da equipe na Série B, com nove gols. Também estão nessa lista outros jogadores importantes, como o meia argentino Lucas Mugni e o zagueiro Ignácio.

O goleiro Danilo Fernandes é mais um que tem contrato a expirar no fim do ano, mas, como se lesionou enquanto atuava pelo Bahia, o vínculo terá que ser prorrogado até ele estar apto novamente, de acordo com a legislação trabalhista. Danilo passou por uma cirurgia no joelho em setembro e, à época, o prazo de recuperação foi estimado em oito meses.

Outros 18 jogadores possuem vínculo mais longo e, caso não haja venda ou rescisão, formarão a base da equipe no início do ano que vem. Entre eles, o meia Daniel e o atacante Jacaré (veja as listas ao fim da matéria).

SAF em jogo

Há um ponto importante, porém: a decisão de venda ou não de uma possível Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia para o Grupo City. A proposta será votada pelos sócios do clube no dia 3 de dezembro, em Assembleia Geral Extraordinária. Mesmo que não haja ainda essa definição, o planejamento da diretoria está sendo tocado junto com o conglomerado.

"Já temos muita conexão com o City, já estamos dividindo decisões. Sabemos que a SAF pode não ser aprovada, mas a gente está trabalhando como se fosse ser, no sentido de decidir coisas importantes para o próximo ano", disse o presidente Guilherme Bellintani em entrevista recente.

De acordo com o diretor de futebol Eduardo Freeland, há conversas prévias sobre o perfil de atletas que o clube precisará para 2023, mas as negociações aguardam o resultado da Assembleia.

Enquanto isso, renovações e contratações estão suspensas. Apesar de esperar pela decisão, Freeland admite que é arriscado aguardar até o dia 3 de dezembro.

“Não dá para ficar parado, as consequências podem ser bem complicadas - inclusive, colocar em risco toda a temporada de 2023. O que a gente tem discutido é o que podemos fazer para estarmos aquecidos no mercado, para tomarmos as decisões mais relevantes. Ficar parado é um risco muito grande. A gente tem uma percepção em comum que isso é preocupante, e que temos que agir”, comentou, em entrevista ao podcast Segue o BAba, do ge.

Assim, na próxima semana, acontecerá uma reunião sobre o planejamento de 2023. “A gente acredita que vá começar na próxima semana algo um pouco mais direto na definição dessas situações. Tanto os atletas que têm contrato com término em dezembro, tanto com jogadores do mercado. Está sendo discutido, mas nada de ir ao mercado”, falou Freeland.

“O que a gente usou como estratégia - e, de forma muito transparente, a gente comunicou isso aos representantes e aos atletas - é que teríamos que aguardar essas definições. Iniciamos uma conversa com alguns, com a intenção de renovação. Assim que a gente tiver um ok entre Bahia e Grupo [City], a tendência é conseguir efetivar”.

A proposta do Grupo City foi apresentada oficialmente no dia 24 de setembro, em uma reunião entre a diretoria executiva do Bahia e os conselheiros. CEO do fundo estrangeiro, Ferran Soriano participou do encontro.

O grupo se compromete a aportar R$ 1 bilhão no Bahia ao longo de 15 anos e controlar 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) a ser criada. O valor será utilizado para o pagamento de dívidas, montagem do elenco, investimento em estrutura, categorias de base e outros.

A divisão prevista em contrato está assim:

R$ 500 milhões para a compra de jogadores;

R$ 300 milhões para o pagamento de dívidas;

R$ 200 milhões para infraestrutura, categorias de base, capital de giro, entre outros.

A reapresentação do elenco do Bahia está marcada para o dia 12 de dezembro, às 15h, no CT Evaristo de Macedo. As primeiras competições do time em 2023 serão o Campeonato Baiano, que tem início previsto para o dia 10 de janeiro, e a Copa do Nordeste, que começa no dia 22 do mesmo mês. Além dos dois torneios e da Série A, o tricolor também disputará a Copa do Brasil.

JOGADORES COM CONTRATO PARA 2023 (OU POSTERIOR)

Goleiros

Mateus Claus - dezembro de 2023

Dênis Junior - dezembro de 2023

Matheus Teixeira - dezembro de 2024

Laterais

Douglas Borel – dezembro de 2024

Matheus Bahia – dezembro de 2026

André – setembro de 2027

Zagueiros

Zé Vitor – dezembro de 2023

Gabriel Xavier – dezembro de 2025

Volantes

Rezende – dezembro de 2023

Falcão – dezembro de 2023

Miqueias – junho de 2024

Meias

Daniel – dezembro de 2023

Marco Antônio – dezembro de 2024

Patrick Verhon – janeiro de 2024

Atacantes

Caio Vidal – junho de 2023

Vitor Jacaré – dezembro de 2023

Copete – dezembro de 2023

Everton – janeiro de 2025

JOGADORES EM FIM DE CONTRATO

Goleiro:

Danilo Fernandes*

Laterais:

Marcinho

Luiz Henrique

Zagueiros:

Ignácio

Luiz Otávio

Didi

Gabriel Noga

Volantes:

Patrick de Lucca

Emerson Santos

Meias:

Lucas Mugni

Ricardo Goulart

Gregory

Atacantes:

Rodallega

Ytalo

Matheus Davó

Igor Torres

Raí Nascimento

*O contrato terá que ser prorrogado por causa da lesão do goleiro.