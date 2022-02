Bahia tem 19,2 mil casos ativos da covid-19; 28 óbitos foram registrados nas últimas 24h

O boletim epidemiológico deste sábado (19) registra 19.212 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 2.935 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,20%) e 5.046 recuperados (+0,35%) e mais 28 óbitos. Dos 1.484.531 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.436.437 já são considerados recuperados e 28.882 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.751.456 casos descartados e 322.317 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste sábado.

Na Bahia, 61.481 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.