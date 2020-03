Bahia tem 55 casos confirmados de coronavírus

A Bahia tem mais seis novos casos de Covid-19, a infecção provocada pelo novo coronavírus, confirmados. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado neste domingo, 22, dos seis novos casos, cinco foram diagnosticados pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) e um, por um laboratório privado da capital baiana.

O estado tem no total 55 pacientes confirmados com a doença, 601 análises foram descartadas e não há óbitos registrados. Todos os casos foram importados ou de transmissão local. Em Salvador, os casos confirmados como positivos chegaram a 33. Um deles, no entanto é importado, visto que o paciente mora na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN).

Há registros também de pacientes em Porto Seguro (7), Feira de Santana (6), Lauro de Freitas (3), Prado (2), Itabuna (1), Camaçari (1), Barreiras (1) e Conceição do Jacuípe (1). Todos eles estão em isolamento domiciliar, adotando as medidas de precaução respiratória e de contato.

A Sesab destaca ainda que os casos graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e adotadas medidas de precaução domiciliar. Mais informações podem ser obtidas em www.saude.ba.gov.br/coronavirus.

Veja a distribuição de casos no Estado: