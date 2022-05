Bahia tem 768 vagas em concursos públicos com salários de até R$ 6 mil; veja onde

Numa realidade de desemprego e poucas oportunidades, a realização dos concursos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) abrem oportunidades para quem deseja ingressar num cargo público. No total, serão 768 vagas, para diversos níveis de escolaridade e remuneração que pode chegar até R$ 6.060,00.

No caso do Ibama, a seleção atenderá ao critério de simplificada emergencial e contratará novos funcionários temporários que ocupem as posições de Brigadista, Chefe de Esquadrão, Chefe de Brigada, Supervisor de Brigadas Estadual e Supervisor de Brigadas Federal para atuar no Prevfogo. Os salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 6.060,00, com escolaridade do fundamental ao superior e faixa etária de 18 a 59 anos.

Os aprovados receberão ainda auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar (quando couber), auxílio-transporte (quando couber) e seguro acidente e terão um vínculo de seis meses, podendo ser lotados em cidades e/ou localidades de estados como: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Rio de Janeiro. Clique aqui para acessar o edital.

De acordo com o professor do curso preparatório Impacto, Marcus Vinicius Mendes, o Marcão, a banca organizadora do certame do Ibama é a Cebraspe, conhecida por ser extremamente rigorosa. “O critério dela é: um erro elimina um acerto, então, o candidato tem que ter certeza nas respostas para não perder pontos nas questões certas”, orienta.

O professor, no entanto, salienta que apesar do critério rigoroso, as provas são bem objetivas nas perguntas e não possuem como características a presença de pegadinhas.

Médio e superior

A seleção para a Adab preencherá 184 vagas para profissionais de níveis médio e superior, com oportunidades reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e para candidatos negros. Os aprovados também terão contratos temporários por um período de até 36 meses, com possibilidade de renovação por igual período, apenas uma vez. O concurso ficará válido por um ano a partir da data da publicação da homologação, havendo a possibilidade de prorrogação por igual período.

Para os candidatos com nível médio, serão disponibilizadas 80 vagas destinadas à função de Auxiliar de Fiscalização. Já para nível superior, serão 83 vagas para a função de Médico Veterinário e 21 vagas para Engenheiro Agrônomo.

Aos profissionais de nível superior, será exigida a comprovação de graduação na área e o registro no respectivo conselho profissional. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 30 de maio e 03 de junho de 2022 no site: http://selecao.ba.gov.br/

A atuação será uma jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.460,45 para a função de nível médio e de R$ 2.996,90 para as funções de nível superior. Também será concedido auxílio-transporte e auxílio-alimentação no valor de R$ 12,00 por dia útil trabalhado.

Provas

O professor Marcão destaca que a banca aplicará uma prova objetiva, de múltipla escolha, em português, matemática e conhecimentos específicos. “Vale salientar que este concurso é de regime especial, no qual os aprovados serão contratados no período de 36 meses, podendo ser renovado por igual período”, reforça.

Independente da seleção escolhida, a dica do professor é que os candidatos estudem o quanto antes, possibilitando o contato com todo o conteúdo programático antes das provas. “A melhor forma é seguindo a ordem do edital; assim haverá um estudo de forma mais organizada e eficiente”, ensina.

O professor Marcão sugere que os candidatos não percam tempo e comecem a estudar seguindo a ordem do edital para ter contato com todo o conteúdo (Foto: Arquivo pessoal)

Para o professor, também é importante se debruçar sobre a resolução de questões das bancas organizadoras. “Assim, o candidato vai se familiarizando com as questões e terá uma maior probabilidade de ter êxitos nos processos seletivos”.



Ibama

Os candidatos devem atentar para as inscrições que ocorrem em datas e horários específicos para cada tipo de ocupação. Vale salientar que não há taxa de inscrição.

Edital 3/2022

• Iatetê/BA – de 16 a 31 de maio de 2022;

Edital 8/2022

• Itaetê/BA – 16 de maio a 03 de junho de 2022;

• Salvador/BA – 16 de maio a 03 de junho de 2022;

Programa Prevfogo:

• Brigadista: R$ 1.212,00 mensais;

• Chefe de Esquadrão: R$ 1.818,00 mensais;

• Chefe de Brigada: R$ 2.424,00 mensais;

• Supervisor de Brigadas Estadual: R$ 4.848,00;

• Supervisor de Brigadas Federal: R$ 6.060,00.

ADAB

Cidades de lotação

• Abaré;

• Alagoinhas;

• Amargosa;

• Barreiras;

• Correntina;

• Cruz das Almas;

• Encruzilhada;

• Formosa do Rio Preto;

• Gandu;

• Glória;

• Guanambi;

• Ibotirama;

• Irecê;

• Itaberaba;

• Itabuna;

• Jequié;

• Juazeiro;

• Luis Eduardo Magalhães;

• Mucugê;

• Mucuri;

• Remanso;

• Rio Real;

• Santa Rita de Cássia;

• Simões Filho;

• Teixeira de Freitas;

• Urandi;

• Bom Jesus da Lapa;

• Eunápolis;

• Santa Maria da Vitoria;

• Andaraí;

• Barra;

• Brumado;

• Caetité;

• Cocos;

• Conceição de Feira;

• Condeúba;

• Feira de Santana;

• Ilhéus;

• Ipiaú;

• Inhambupe;

• Ipirá;

• Itamaraju;

• Itapetinga;

• Jacobina;

• Jaguaquara;

• Jeremoabo;

• Macaúbas;

• Maracás;

• Miguel Calmon;

• Paramirim;

• Paulo Afonso;

• Pintadas;

• Prado;

• Riachão do Jacuípe;

• Ribeira do Pombal;

• Ruy Barbosa;

• Salvador;

• Santa Bárbara;

• Santana;

• São Gonçalo dos Campos;

• Seabra;

• Senhor do Bonfim;

• Serrinha;

• Valença;

• Vitória da Conquista;

• Xique-xique.