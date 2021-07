Bahia tem 9,6 mil bolsas para o Prouni do 2º semestre de 2021

Para quem acabou de concluir o ensino médio e está em busca de uma vaga no ensino superior, mas não consegue arcar com a mensalidade integral em uma instituição de ensino privada, eis uma oportunidade. O Programa Universidade para Todos (Prouni) vai oferecer 9.655 bolsas na Bahia, sendo 2.948 integrais e 6.717 parciais (50%). O estado é o 5º com maior número de vagas ofertadas, atrás de São Paulo (31 mil), Minas Gerais (12,5 mil), Goiás (11,6 mil) e Paraná (10,5 mil). As inscrições para o programa do governo federal começam nesta terça-feira (13) e podem ser realizadas pelo site do programa.

A capital baiana terá vagas em 125 cursos diferentes. Dentre as graduações disponíveis estão alguns dos cursos mais procurados como Medicina, com 17 vagas integrais, e Direito, com 64 vagas integrais e 25 parciais. Outros cursos disponíveis são Administração, com 51 bolsas integrais e 45 parciais; Arquitetura e Urbanismo, com 10 bolsas integrais e 19 parciais; Engenharia Elétrica, com 13 bolsas integrais e 8 parciais; Engenharia Mecânica, com 13 bolsas integrais e 8 parciais; Odontologia, com 23 bolsas integrais e 14 parciais; e Pedagogia, com 49 bolsas integrais e 17 parciais.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante precisa comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. No caso das bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal, por pessoa, precisa ser de até 3 salários mínimos. Além disso, somente serão aceitos estudantes brasileiros que não possuam diploma de curso superior e que tenham participado da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtendo um mínimo de 450 pontos de média das notas. Os participantes também não podem ter zerado a redação do Enem.

O presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior Particular da Bahia (Semesb), Carlos Joel Pereira, explica que, neste momento de crise, o Prouni tem sido uma resistência para o ensino superior. “Recentemente o FSBA (Unisba) fechou. Isso é um reflexo dessa crise”, garante. Joel afirma que “tudo que era possível ser feito para a inclusão de pessoas no ensino superior” por parte das instituições, já foi feito. No entanto, ele reforça que, sem um programa como o Prouni, a situação seria muito pior.

De acordo com o presidente da Semesb, 10% das vagas nos cursos são disponibilizadas para o programa. Joel acrescenta, contudo, que isso está vinculado ao número de alunos pagantes matriculados. Se comparado com o primeiro semestre de 2021, o quantitativo de bolsas para a Bahia diminuiu. Joel assegura que essa mudança está associada com a queda de matriculados pagantes. Ele declara que isso está relacionado à crise econômica e, consequentemente, acaba interferindo no número de vagas para o Prouni.

Joel descreve que a falta de capacitação no conhecimento informático, a ausência física, a insegurança e as interferências diárias do governo federal nas questões do ensino na pandemia foram fatores diretos para a diminuição do número de matrículas novas. Para ele, é preciso que as políticas públicas sobre financiamento estudantil voltem para que as coisas se normalizem. “Sem financiamento estudantil o país não conseguirá cumprir a expectativa de formandos”, assegura. O presidente da Semesb ainda garante que essa evasão do ensino superior é um problema de médio a longo prazo que afeta a economia. “Isso vai gerar um apagão de mão de obra no futuro”, anuncia.

Processo de seleção

Para se candidatar, a pessoa deve ser um estudante que cursou o ensino médio completo na rede pública ou era bolsista integral na rede particular; um estudantes com deficiência, onde este não precisa ter cursado todo o ensino médio em uma instituição pública, nem ter sido bolsista integral em uma instituição particular; ou ser professor da rede pública de ensino, em pleno exercício do magistério da educação básica, e integrar o quadro de pessoal permanente de instituição pública - não é necessária a comprovação de renda.

No processo de inscrição, o candidato pode colocar até duas opções de instituições, cursos e turnos, seguindo uma ordem que dialogue com sua preferência e seu perfil socioeconômico. As notas de corte de cada curso ficam disponíveis para consulta no sistema. Ao acompanhar as notas de corte, o candidato pode alterar suas opções até o encerramento da inscrição. Apenas a última atualização da inscrição será computada pelo sistema. Para se inscrever não é necessário nenhum tipo de pagamento e todo o processo é feito pela internet.

A seleção é realizada em duas chamadas. Com o resultado da primeira, os estudantes pré-selecionados deverão comparecer às instituições de ensino para comprovar as informações da inscrição. O resultado da 1ª chamada será divulgado dia 20 de julho.

Além disso, o Prouni oferece duas outras oportunidades para os candidatos concorrerem às bolsas de estudo, que são a segunda chamada e a lista de espera.

Confira o calendário do programa:

Período de inscrições → 13 a 16 de julho de 2021 Resultado da 1ª chamada → 20 de julho de 2021 Comprovação de informações da 1ª chamada → 20 a 28 de julho de 2021 Resultado da 2ª chamada → 03 de agosto de 2021 Comprovação de informações da 2ª chamada → 03 a 11 de agosto de 2021 Prazo para participar da Lista de Espera → 17 a 18 de agosto de 2021 Divulgação da Lista de Espera → 20 de agosto de 2021 Comprovação de informações da Lista de Espera → 23 a 27 de agosto de 2021

Veja a lista de cursos disponíveis em Salvador:

Para saber informações completas acesse o site do Prouni. Nele, os soteropolitanos podem encontrar os tipos de curso (presencial ou à distância) disponíveis, as faculdades participantes e a quantidade de bolsas ofertadas para cada um deles.

*Com a supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro