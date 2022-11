Bahia tem 97% de chance de conquistar acesso à Série A, diz UFMG

Quatro times para duas vagas: este é o cenário da Série B do Brasileirão, que termina domingo (6). O Bahia, terceiro colocado, disputa com Vasco, Ituano e Sport para definir quem se juntará a Cruzeiro e Grêmio como os promovidos à primeira divisão de 2023.

Apesar dos tropeços recentes, o tricolor ainda se encontra em situação confortável. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia tem 97,6% de chance de conquistar o acesso.

Isso porque, com 59 pontos, basta ao Esquadrão empatar com o CRB em Maceió. A classificação pode vir até em caso de derrota, desde que não seja ultrapassado no saldo de gols.

>>Clique aqui para saber todas as hipóteses do acesso<<

Ainda de acordo com a UFMG, o Vasco tem 52,8% de probabilidade, seguido de perto pelo Ituano, com 49,6%. Os dois times se enfrentam na última rodada, em Itu (SP). O Vasco joga pelo empate.

Por fim, o Sport tem 0,046% de chance de jogar a Série A no ano que vem. O Leão pernambucano é o único na disputa que não depende só das próprias forças para subir e enfrenta o Vila Nova em Goiânia. Todas as partidas que definem o acesso começarão às 18h30 de domingo.