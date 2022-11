Bahia tem apenas um ponto de interdição em via federal, de acordo com a PRF

Em boletim divulgado às 14h desta quarta-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a ocorrência de apenas um bloqueio em trecho de rodovia federal na Bahia. Cerca de 40 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), em protesto pela derrota nas eleições gerais realizadas no último domingo (30), impedem a circulação no KM 506 da BR101, em Itabuna. O grupo mantém interdição total da via.

De acordo com a PRF, entre a terça (1) e a madrugada desta quarta, 32 pontos de foram desobstruídos nas rodovias e estradas federais que cortam o estado.

Ao CORREIO, a Polícia Militar da Bahia, que atuou no desbloqueio de 16 trechos ontem, garantiu que atua de maneira preventiva e ostensiva nas rodovias estaduais e tem atuado como apoio às forças da PRF quando solicitada.