Bahia tem baixa participação no projeto Natal Sem Fome; veja onde doar

Foto: Divulgação

O prazo de doação para 26ª edição a campanha nacional Natal Sem Fome 2018, uma das maiores campanhas de solidariedade do país, está acabando. No comitê de doações soteropolitano, a meta neste ano é coletar pelo menos 12 toneladas de alimentos para distribuir, mas o ritmo de doações tem preocupado a comissão organizadora.

Até o momento, apenas 3 toneladas foram arrecadadas. Segundo o organizador local da campanha, Raimundo Bandeira, isso é reflexo de uma baixa que vem atingindo a campanha nos últimos 5 anos.

A arrecadação foi iniciada no dia 11 de novembro no Parque da Cidade, com o apoio da Secretaria da Cidade Sustentável (Secis) e do Parque da Cidade.

Desde então, várias ações e eventos estão sendo programados até o Natal para divulgar e arrecadar alimentos para a campanha. Uma delas foi a união com a campanha Natal Solidário que tem como objetivo impulsionar doações nas duas campanhas.

Na Bahia, existem outros dois comitês de arrecadação além do de Salvador: em Juazeiro, no Norte do estado, e Porto Seguro, no Sul.

Bandeira foi o responsável por trazer a campanha nacional para a Bahia em 2003. Ele explica que os números baixos também acabam sendo o reflexo da falta de investimento e incentivo no projeto.

“É difícil ter um espaço físico e conseguir um bom número de voluntários, sem verba. Quando tínhamos apoio, a gente conseguia tudo isso, mas sem apoio financeiro fica difícil para gerir as questões financeiras, estruturais e de logística”, explica.

Mas ele não deixa de convidar o público baiano para colaborar. Alguns postos de arrecadação de alimentos estão sendo instalados em colégios, faculdades, academias e empresas para mobilizar toda a sociedade a participar da campanha que arrecadará alimentos até o próximo sábado (22), quando a distribuição dos alimentos às famílias carentes devem se iniciar.

Confira a lista de postos:

Paróquia Nossa Senhora da Luz - R. Ceará, 174 - Pituba, Salvador - BA, 41830-451. Telefone: (71) 3451-3812

Paróquia Nossa Senhora da Vitória - Largo da Vitória, s/n - Vitoria, Salvador - BA, 40080-600. Telefone: (71) 3012-2341

Paróquia de Sant'Ana do Rio Vermelho - R. Guedes Cabral, 143 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-620. Telefone: (71) 3335-2012

Basílica do Senhor do Bonfim - Largo do Bonfim, s/n - Bonfim, Salvador - BA, 40415-475. Telefone: (71) 3316-2196

Mercado do Rio Vermelho - Av. Juracy Magalhães Júnior, 1624 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41940-060

Espaço colaborativo A Casa - Praça ana Lúcia Magalhães, na Pituba.

Além disso é possível doar através do site da Benfeitoria, ou ainda pelo Pag Seguro.

A camapanha

O Natal Sem Fome foi criado em 1993, pelo sociólogo Herbert de Souza, Betinho, através da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, também fundada por ele em abril do mesmo ano.

O Natal Sem Fome tem como primeiro objetivo garantir que as famílias abaixo da linha de pobreza tenham uma refeição digna para comer no período natalino. Para isso, ela convoca todos os brasileiros a exercerem a solidariedade através da doação de alimentos não-perecíveis (arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e farinha).

Durante 25 anos tornou-se uma campanha de alcance nacional, capaz de mobilizar a sociedade e motivá-la a combater a fome, despertando a opinião pública para encarar um mal que precisa ser extinto urgentemente.

Empresas, escolas, governos, artistas, igrejas, enfim, todos os cidadãos que se indignam com a fome e a miséria que ainda temos em nosso país; contribuem de maneiras diversas para o sucesso da campanha.

A campanha é o maior projeto de visibilidade da Ação da Cidadania e foi a pioneira no Brasil na distribuição de alimentos., arrecadando em 25 anos de: 50.231 toneladas de alimentos, totalizando 5.231.000 cestas básicas, atendendo cerca de 25 milhões de pessoas em todo país.

Firmes no propósito de darmos continuidade à luta social da Ação da Cidadania por um país sem miséria. Queremos mobilizar a população de Salvador a participar do Natal sem Fome 2018, exercendo sua cidadania ajudando substancialmente no objetivo da campanha, através da doação de alimentos não perecíveis, levando um pouco de alegria e solidariedade no período natalino a milhares de famílias necessitadas, amenizando um pouco o sofrimento dessa população.