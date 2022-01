Bahia tem cem mortes por gripe H3N2 desde novembro, aponta boletim

Desde 1º de novembro de 2021 até esta terça-feira (18), a Bahia teve 2.184 casos de influenza A, do tipo H3N2, em 193 cidades, segundo boletim da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Houve cem mortes.

A Sesab destaca que os números são obtidos em uma amostragem dos casos de síndrome gripal. Nem todas as amostras coletadas são testadas para a influenza.

Do total, 50,54% são de pacientes que vivem em Salvador. Dos casos, 454 evoluíram para para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e necessitaram de internação.

As cem mortes foram registradas em Salvador (58), Feira de Santana (6), Teixeira de Freitas (6), Canavieiras (2), Ilhéus (2), Mulungu do Morro (2), Jequié (2), São Sebastião do Passé (2), Simões Filho (2) , Valença (02) e 01 óbito para cada um dos seguintes municípios: Mairi, Cabaceiras do Paraguaçu, Camaçari, Candeias, Catu, Guanambi, Itagimirim, Ituberá, Laje, Maragogipe, Nazaré, Pojuca, Ribeira do Pombal, Sapeaçu, Tanquinho, Urandi e Jequiriçá.

Entre os mortos, 50% eram homens e 50% mulheres. A maioria aconteceu na faixa acima de 80 anos, que registrou 53% das mortes. Os outros ocorreram nas faixas de 70 a 79 anos (17 óbitos), 60 a 69 anos (9 ), 50 a 59 anos (10), 40 a 49 anos (6), 30 a 39 anos (3) e 10 a 14 anos (2).

A morte de uma criança de 4 anos em Feira foi reclassificada para óbitos por outras causas, depois de revisão, informou a Sesab.

A secretaria diz ainda que só dez dos casos com morte foram de pessoas que tinham se vacinado contra Influenza.

Flurona

Os dados confirmaram 23 casos de infecção simultânea por influenza e covid-19, conhecida como flurona. Os registros foram em Alagoinhas (02), Camaçari (01), Feira de Santana (02), Juazeiro (01), Lauro de Freitas (01), Muniz Ferreira (01), Mutuípe (01), Salvador (13), Vitória da Conquista (01). São dez (10) pacientes do sexo masculino e treze (13) do sexo feminino, com idades entre 8 e 91 anos.