Bahia tem desfalque no ataque e Dabove terá que mudar time contra Fortaleza

A derrota para o Fluminense já ficou no passado para o Bahia. A partir de agora, o tricolor mira suas atenções para o confronto com o Fortaleza, neste sábado (4), às 21h, no estádio de Pituaçu, em partida que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Depois de perder na estreia, o técnico Diego Dabove será obrigado a mudar o time diante dos cearenses. O atacante Gilberto recebeu o terceiro cartão amarelo e vai ter que cumprir suspensão.

Sem o camisa 9, o mais cotado para ficar com a vaga é o colombiano Hugo Rodallega. Contratado para ser a sombra de Gilberto, o camisa ainda não teve chances como titular e não anotou gols pelo tricolor.

"Iremos ver. É muito rápido. Vamos ver durante a semana e como vamos nos preparar para uma partida difícil contra o Fortaleza. Uma pena perder o Gilberto. Durante a semana vamos vendo, disse Dabove.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (1º), na Cidade Tricolor. Sem vencer há oito partidas, o Esquadrão tem 18 pontos e está empatado com o América-MG, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O time baiano leva vantagem no número de vitórias.