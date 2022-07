Bahia tem mais de 20 mil casos ativos de covid-19

A Bahia já atingiu a marca de 21.826 casos ativos de covid-19. Somente nas últimas 24 horas, o estado contabilizou 5.210 pessoas que testaram positivo para a doença. Ao todo, duas pessoas morreram no último dia em decorrência do coronavírus.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico desta sexta (o), há 350.432 casos em investigação e 1.917.289 casos descartados.

os 1.606.208 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.554.310 já são considerados recuperados e 30.072 tiveram óbito confirmado.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta sexta.

Na Bahia, 65.938 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.624.048 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.714.692 com a segunda dose ou dose única, 6.435.013 com a dose de reforço e 886.811 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 981.830 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 571.102 já tomaram também a segunda dose.