Bahia tem quatro ameaças de ataques a colégios após atentado em Barreiras

Desde o atentado que terminou com a morte de uma estudante da Escola Municipal Eurides Sant'anna, em Barreiras, na última segunda-feira (26), o clima de terror tem se instaurado entre outros colégios baianos. Em um período de três dias foram registradas ao menos quatro ameaças de ataques contra instituições de ensino por todo o estado.

Leia mais: Adolescente que atacou escola em Barreiras atirou em PMs após matar aluna

Nesta quinta-feira (29), o Colégio Resgate em Vitória da Conquista decidiu suspender todas as aulas após receber uma ameaça. Pela manhã, foi encontrado um caderno contendo uma mensagem de um possível ataque à escola.

"Ao tomar conhecimento do fato, nossa equipe rapidamente iniciou uma investigação interna e entendeu, sobretudo pelo modo como a mensagem foi deixada, que se tratava de uma brincadeira de extremo mal gosto, considerando, inclusive, o mal-estar coletivo que gerou", declarou em nota. Ainda assim, o fato foi comunicado às autoridades e foi solicitado proteção nos arredores da escola.

A direção ainda triplicou o contingente de segurança na área interna da instituição e orientou toda a equipe técnica, de professores e disciplinar no sentido de diminuir o fluxo de estudantes nas áreas de convivência, monitorando corredores, pátios, salas e banheiros.

"Mesmo seguros de nossas ações e certos de que foi uma brincadeira de péssimo gosto, a força do boato foi maior e, devido ao mal-estar causado em toda a comunidade escolar, resolvemos suspender as aulas de hoje, retomando as atividades regulares amanhã, sexta-feira (30)", declarou.

A direção acrescentou que seguirá apurando a ocorrência para localizar os responsáveis pelo acontecimento e adoção das medidas cabíveis.

Também nesta quinta, no Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia, em Salvador, foi alvo de uma suposta ameaça de massacre. Uma mensagem foi deixada na parede do banheiro masculino da unidade, nela estava escrita a palavra "blood" (do inglês, significa sangue).

As outras duas ameaças ocorreram no mesmo dia do ataque em Barreiras. No Colégio Anchieta, que fica localizado no bairro da Pituba, pais, alunos, professores e outros funcionários receberam a informação de que um aluno estaria ameaçando se deslocar para a escola com uma arma.

Através de um aplicativo de mensagem, vários jovens conversaram sobre o assunto e, um dos principais boatos, é que um adolescente do terceiro ano do ensino médio estaria sofrendo bullying por parte de outro estudante porque o pai morreu recentemente.

Alguns pais e responsáveis trocaram informações e diversos alunos não foram para a aula na segunda (26) com medo de que algo fosse acontecer. Em nota, o Colégio Anchieta informou que não há informações verdadeiras referente ao boato.

Um caso semelhante ocorreu no Colégio Pirâmide, localizado na Rua Tereza Nogueira de Souza, em Lauro de Freitas. Na manhã desta segunda, policiais militares da 52ª CIPM receberam informações através de um aplicativo de mensagens sobre uma suposta ameaça à unidade escolar. No local, os militares mantiveram contato com a diretora do colégio, e nenhuma anormalidade foi constatada.

A 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas apura a denúncia de ameaça, registrada pela diretora de escola. Segundo relato em ocorrência, um ex-aluno do estabelecimento de ensino estaria enviando mensagens, através de aplicativo nos grupos de alunos, informando que haveria um massacre na escola. Diligências estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do caso.

Ataque com faca e fogo

Um adolescente de 13 anos tentou atacar colegas e atear fogo em uma sala de aula da Escola Municipal Yêda Barradas Carneiro, no município de Morro do Chapéu, região da Chapada Diamantina. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (27).

Segundo a Prefeitura de Morro do Chapéu, o aluno supostamente entrou em surto. A direção escolar informou que, após iniciada as aulas do período da manhã, por volta das 7h30, um aluno de 13 anos, do 8º ano, se dirigiu ao banheiro, trocou a farda por uma roupa preta com capuz e retornou para a sala de aula portando materiais inflamáveis e armado com uma faca, tentando em seguida colocar fogo nas dependências da escola.

Rapidamente os professores e demais funcionários da escola retiraram todos os alunos de dentro da escola. Felizmente não houve ninguém ferido, mas a escola acabou com pequenos danos na estrutura.

Policiais militares do 7º BPM foram acionados após receberem informações do atentado. No local, os policiais constataram o fato. O adolescente foi apreendido e apresentado ao conselho tutelar para adoção das medidas cabíveis.