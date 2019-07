Bahia tem queda de 50% na venda de livros, revistas e papelaria

A Bahia apresentou uma queda superior a 50% na venda de varejo do setor de livros, revistas e papelaria (-50,1%) no mês de maio, se comparado a abril. A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) com os números foi divulgada nesta quinta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar da queda brusca, o varejo baiano teve um aumento geral de 1,2% de crescimento nas vendas em maio, se comparado ao mês anterior. Se comparado ao maio do ano passado, o mês, em 2019, apresenta um crescimento ainda maior, de 5,2%. Foram os segundos resultados positivos consecutivos, superiores aos do país como um todo e os melhores para um mês de maio, na Bahia, desde 2014.

De acordo com o levantamento, o bom desempenho do varejo baiano se deve ao crescimento nas vendas de 6 das 8 atividades pesquisadas, principalmente nos setores de combustíveis (15,7%) e super e hipermercados (2,7%). Houve recuo apenas nos segmentos de livros, jornais, revistas e papelaria (-50,1%) e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-19,9%), que apresentam queda desde 2018.

Já o segmento de artigos farmacêuticos tem o melhor desempenho do varejo baiano em 2019, com crescimento de 7,8% de janeiro a maio. As altas ocorrem desde outubro de 2017.





á o varejo ampliado teve variação negativa (-0,1%) na comparação com abril, mas apresentou crescimento de 4,6% se comparado a maio de 2018, com altas nas vendas de veículos (4,4%) e materiais de construção (1,0%).

As vendas do comércio varejista também cresceram em 16 dos 27 estados. O principal destaque é o Amapá (21,0%), seguido de Santa Catarina (12,3%). Já os que apresentaram maior queda foram o Piauí (-6,5%) e a Paraíba (-7,1%).