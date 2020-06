Bahia tem recorde de 60 mortes por covid-19 registradas em 24h

A Bahia registrou um triste recorde nesta quinta-feira (25). O estado confirmou 60 mortes por covid-19 em apenas 24 horas. Isso não significa que todas as mortes ocorreram em apenas um dia, mas que as confirmações ocorreram todas nesse período. Nunca desde o começo da pandemia esse número foi tão grande.

Além disso, no mesmo intervalo de tempo, foram confirmados 2.360 novos casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os dados são do boletim da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), que aponta ainda o registro de cura de 1.672 pacientes.

A Bahia tem 54.291 casos confirmados da doença com 1.601 mortes. No momento, 29.193 pessoas já se curaram e 23.497 estão com a doença ativa. Ao todo, 69.531 pessoas ainda aguardam diagnóstico.

Dos 417 municípios baianos, 366 municípios já têm casos da doença. Salvador lidera, com 24.584 (49,88%) infectados. Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Ipiaú (1.323,32), Gandu (1.197,42), Itajuípe (1.156,61), Uruçuca (1.111,17) e São José da Vitória (1.025,28).

Em toda a Bahia, 7.025 profissionais da saúde foram afetados pela doença.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta quinta-feira (25).

Dos 2.178 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1.388 estão ocupados (64%). No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 898 leitos exclusivos para o coronavírus, 690 possuem pacientes internados (77%).

Óbitos

Veja o perfil das 60 mortes confirmadas nas últimas 24h.

1542º óbito – mulher, 90 anos, residente em Salvador, sem informações acerca de comorbidades e, também sem informações sobre a data de internação, foi a óbito dia 24/06, em hospital filantrópico, em Salvador;

1543º óbito – mulher, 76 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular e doença renal crônica. Internada dia 01/06, foi a óbito dia 14/06, em hospital da rede pública, em salvador;

1544º óbito – homem, 85 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 27/05, foi a óbito dia 28/05, em hospital da rede pública, e, Salvador;

1545º óbito – homem, 75 anos, residente em Camacã, sem comorbidades. Internado dia 19/06, foi a óbito dia 20/06, em hospital da rede pública de saúde, em Camacã;

1546º óbito – homem, 71 anos, residente em Teixeira de Freitas, portador de diabetes. Internado dia 18/06, foi a óbito dia 20/06, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

1547º óbito – homem, 66 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus e neoplasias. Internado dia 19/06, foi a óbito dia 22/06, em hospital da rede particular, em Salvador;

1548º óbito – homem, 69 anos, residente em Paulo Afonso, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sem informações acerca da data de internação, veio a óbito dia 17/06, em hospital da rede pública, em Paulo Afonso;

1549º óbito – mulher, 55 anos, residente em Simões Filho, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 08/06, veio a óbito dia 10/06, em hospital da rede pública, em Simões Filho;

1550º óbito – homem, 80 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 29/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1551º óbito – homem, 73 anos, residente em Feira de Santana, sem comorbidades. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 12/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1552º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 21/05, foi a óbito dia 06/06, em hospital filantrópico, em Salvador;

1553º óbito – mulher, 85 anos, residente em Salvador, portadora de demências, incluindo Alzheimer. Internada dia 09/06, veio a óbito dia 15/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1554º óbito homem, 82 anos, residente em Vitória da Conquista, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 09/06, foi a óbito dia 22/06, em hospital filantrópico, em Vitória da Conquista;

1555º óbito – homem, 40 anos, residente em Salvador, portador de doenças hematológicas. Internado dia 17/05, veio a óbito dia 02/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1556º óbito – mulher, 60 anos, residente em Simões Filho, sem comorbidades. Internada dia 25/05, foi a óbito dia 21/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1557º óbito – mulher, 67 anos, residente em Salvador, sem informações acerca de comorbidades. Internada dia 02/06, foi a óbito dia 07/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1558º óbito – mulher, 64 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internada dia 26/05, foi a óbito dia 03/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1559º óbito – mulher, 81 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 08/06, foi a óbito dia 16/06, em hospital da rede pública em Salvador;

1560º óbito – mulher, 87 anos, residente em Salvador, portadora de doença do sistema nervoso. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dias 04/06, em hospital da rede particular, em Salvador;

1561º óbito – homem, 75 anos, residente em Itamaraju, portador de doença cardiovascular. Internado dia 19/06, foi a óbito dia 21/06, em hospital da rede pública, em Itamaraju;

1562º óbito – mulher, 92 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 03/06, foi a óbito dia 123/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1563º óbito – homem, 58 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 05/06, foi a óbito dia 19/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1564º óbito – homem, 39 anos, residente em Alagoinhas, sem comorbidades. Internado dia 21/06, foi a óbito no mesmo dia de internação (21/06), em hospital da rede pública, em Alagoinhas;

1565º óbito -mulher, 61 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes mellitus. Internada dia 10/06, foi a óbito dia 13/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1566º óbito – homem, 64 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular. Internado dia 13/06, foi a óbito dia 20/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1567º óbito – homem, 42 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Internado dia 14/05, foi a óbito dia 25/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1568º óbito – homem, 36 anos, residente em Jequié, portador de diabetes mellitus e obesidade. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 22/06, em hospital da rede pública, em Jequié;

1569º óbito – homem, 74 anos, residente em Salvador, portador der hipertensão arterial. Internado dia 19/05, foi a óbito dia 15/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1570º óbito – mulher, 83 anos, residente em Jequié, portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 22/06, em hospital da rede pública, em Jequié;

1571º óbito -homem, 66 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Internado dia 02/06, foi a óbito dia 20/06, em hospital filantrópico, em Salvador;

1572º óbito – homem, 34 anos, residente em Gandu, portador de hipertensão arterial. Internado dia 08/06, foi a óbito dia 17/06, em hospital da rede pública, em Ilhéus;

1573º óbito – mulher, 74 anos, residente em Valença, portadora de diabetes mellitus. Internada dia 02/06, foi a óbito dia 18/06, em hospital da rede pública, em Ilhéus;

1574º óbito – mulher, 32 anos, residente em Feira de Santana, portadora de doença cardiovascular. Internada dia 08/06, foi a óbito dia 10/06, em hospital da rede pública, em salvador;

1575º óbito – mulher, 33 anos, residente em Salvador, sem informações sobre comorbidades. Internada dia 21/05, foi a óbito dia 19/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1576º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, portadora de imunodeficiências. Internada dia 14/05, foi a óbito dia 21/06, em hospital filantrópico, em Salvador;

1577º óbito – homem, 83 anos, residente em Teixeira de Freitas, portador de hipertensão arterial. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 24/06, em unidade pública, em Teixeira de Freitas;

1578º óbito – homem, 48 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Internado dia 06/05, foi a óbito dia 18/06, em hospital da rede pública, em salvador;

1579º óbito – homem, 85 anos, residente em Teixeira de Freitas, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 22/06, foi a óbito dia 23/06, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

1580º óbito – homem, 57 anos, residente em Eunápolis, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular. Sem informações acerca do dia de internação, foi a óbito dia 16/06, em hospital da rede pública, em Itabuna;

1581º óbito – homem, 95 anos, residente em Teixeira de Freitas, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 24/06, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

1582º óbito – homem, 36 anos, residente em Teixeira de Freitas, sem informação de comorbidades, foi internado dia 14/06 e foi a óbito dia 24/06, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

1583º óbito – homem, 77 anos, residente em Salvador, portador de demências, incluindo Alzheimer, foi internado dia 18/06 e foi a óbito dia 21/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1584º óbito – homem, 85 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1585º óbito – mulher, 61 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 21/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1586º óbito – mulher, 74 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internada dia 04/06 e foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1587º óbito – mulher, 68 anos, residente em Candeias, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 12/06 e foi a óbito dia 13/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1588º óbito – homem, 53 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes e obesidade, foi internado dia 01/06 e foi a óbito dia 21/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1589º óbito – homem, 78 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 19/06 e foi a óbito na mesma data (19/06), em unidade da rede pública, em Salvador;

1590º óbito – homem, 74 anos, residente em Feira de Santana, portador de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 22/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

1591º óbito – homem, 90 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, foi internado dia 18/05 e foi a óbito dia 07/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1592º óbito – mulher, 54 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 12/06 e foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1593º óbito – homem, 70 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, foi internado dia 19/06 e foi a óbito dia 21/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1594º óbito – mulher, 73 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 08/06 e foi a óbito dia 18/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1595º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 31/05 e foi a óbito dia 02/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1596º óbito – homem, 88 anos, residente em Teixeira de Freitas, portador de doença cardiovascular e doença renal crônica, foi internado dia 21/06 e foi a óbito dia 24/06, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

1597º óbito – homem, 63 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, doença renal crônica e doença respiratória crônica, data de admissão não informada, foi a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1598º óbito – mulher, 95 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes e doença respiratória crônica, foi internada dia 10/06 e foi a óbito dia 20/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1599º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 28/05 e foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1600º óbito – homem, 48 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 02/06 e foi a óbito dia 18/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1601º óbito – mulher, 82 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, foi internada dia 30/05 e foi a óbito dia 02/06, em unidade da rede pública, em Salvador.