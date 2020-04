Bahia tem sexta morte por coronavírus confirmada, em Utinga

Foi confirmada a sexta morte por coronavírus na Bahia. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o paciente era um idoso de 80 anos, com doença cardíaca preexistente, e estava com óbito suspeito da doença - ou seja, a causa seguiu em investigação e foi confirmada apenas hoje. O caso ocorreu em Utinga.

As outras cinco mortes ocorreram e Salvador e outras 14 estão osb investigação. O documento aponta ainda que o número de casos confirmados no estado subiu para 290. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 17h desta sexta-feira (3). Ao todo, 63 pessoas estão recuperadas e 35 encontram-se internadas.

Ainda de acordo com a secretaria, de todos os casos testados, 4,5% deram positivo para covid-19, enquanto 1.913 foram descartados.

Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

O boletim informa ainda que, dentre os casos confirmados, 50,51% são do sexo masculino. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 23,88% do total. No entanto, há pacientes de 6 meses a 95 anos. Já o público que corre mais risco de adoecer é o de idosos, de 70 a 79 anos.