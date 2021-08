Bahia tem volta de Gilberto e saída de Raniele contra Flu; veja escalação 

O mistério foi revelado. Depois de uma semana de preparação, o técnico Diego Dabove divulgou a escalação do Bahia para o confronto com o Fluminense, na noite desta segunda-feira (30), às 19h, no Maracanã. A partida marca a estreia do treinador argentino.

A principal novidade está na ausência do volante Raniele. Titular contra o Grêmio - quando o Bahia foi treinado pelo português Bruno Lopes -, ele deixou boa impressão, mas foi sacado por Dabove e nem viajou com o time para o Rio de Janeiro. A saída da equipe foi opção do treinador.

Por outro lado, o atacante Gilberto está de volta ao time titular. Ele começou no banco durante o confronto com o Grêmio por conta do desgaste físico. Com o camisa 9, o Bahia retorna ao esquema com três atacantes.

Veja a escalação:

Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.