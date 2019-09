Bahia terá mais um município produtor de ouro

Tem ouro em Iramaia

Iramaia, a 400 quilômetros de Salvador, deve se juntar a Jacobina, Santa Luz e Teofilândia – municípios baianos em que há produção de ouro. Na última quarta-feira, a Envirometals Participações SA venceu a licitação aberta pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), para a aprofundar os estudos sobre a produção do metal. A expectativa é que a empresa invista pelo menos R$ 4 milhões em estudos complementares para detalhar a extensão das jazidas na região. Quando estiver em operação, a mina deverá render cerca de R$ 5 milhões por ano em royalties, além dos impostos para o município de Iramaia. Igor Elias, diretor executivo da Envirometals, destaca o potencial da Bahia para produção de ouro e metais estratégicos. A Bahia possui 4,5% das reservas de ouro do país e é um importante produtor nacional do minério.

Amostra de rocha com ouro (Foto: Divulgação)

Desenvolvimento regional

O presidente da CBPM, Antônio Carlos Tramm, reforça a importância de levar desenvolvimento econômico para o interior do estado. “Ninguém escolhe onde o minério vai aparecer. E a mineração é uma grande oportunidade de levarmos desenvolvimento, emprego e renda para regiões menos desenvolvidas do nosso estado”, afirma. Esta é a segunda licitação bem-sucedida da CBPM neste ano. Em agosto, a empresa fechou contrato com a Pedra Cinza Mineração, que vai explorar fosfatos, chumbo e zinco em Irecê.

Um outro lado da reforma tributária

Um ponto em comum em todas as propostas de reforma na área tributária preocupa os auditores fiscais municipais. Os três projetos diminuem a autonomia dos municípios em relação ao ISS, sua principal fonte de receitas. “Sem isso, os municípios perdem metade de sua principal fonte de arrecadação”, pondera o presidente da Associação dos Procuradores do Município de Salvador (APMS), Eduardo Hassan. Segundo ele, uma eventual aprovação da mudança aumentaria o cenário de dependência em relação aos repasses de outros entes da Federação e diminui a autonomia das prefeituras – exatamente o contrário do que estabelece o beabá das contas públicas.

Bem estar

A Singular Pharma planeja para 2020 a abertura de uma unidade no Parque Shopping da Bahia, a segunda da marca em Lauro de Freitas. No próximo ano, a rede pretende abrir duas unidades próprias e três franquias, alcançando um total de 20 pontos de vendas, o que vai representar um crescimento de 33%. O investimento na loja do Parque Shopping Bahia é estimado em R$ 400 mil.

Mais 4G

Como parte de seu plano de expansão, a TIM ativou sua rede de quarta geração em mais duas cidades baianas – Caravelas e Mucuri – e atingiu um total de 200 municípios cobertos no estado.