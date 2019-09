Bahia terá o mando de campo em três das próximas quatro partidas

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro foi cruel para o Bahia e seus planos de brigar por uma vaga no G6 da competição - grupo que ganha o direito de disputar a Libertadores em 2020.

A derrota de 2x1 para o Corinthians, concorrente direto, já seria um golpe suficientemente duro. E, além disso, o Bahia viu todos os seus adversários vencerem na rodada. Dos times que estavam à frente, apenas o Santos foi derrotado. O time da Vila tomou 3x0 do Grêmio, porém isso não foi nada bom para o tricolor, já que a equipe gaúcha o ultrapassou na tabela de classificação. O Bahia agora é 8º colocado, com 31 pontos, quatro atrás do sexto colocado, o São Paulo.

Apesar do baque, o clima no Fazendão está longe de ser terra arrasada. Mais do que isso, o cenário pode mudar para melhor, pois o Esquadrão terá a companhia de seu melhor aliado em três das próximas quatro rodadas do Brasileiro: a Fonte Nova.

Os jogos contra Botafogo, Athletico-PR e São Paulo serão dentro de casa. O único intervalo será quando o time sair para Florianópolis, onde enfrentará o Avaí no dia 30, em jogo válido pela 22ª rodada.

Nos primeiros cinco jogos do primeiro turno, o Bahia somou sete pontos. Seis deles justamente dentro de casa graças às vitórias contra Corinthians (3x2) e Avaí (1x0). Naquela jornada, o tricolor saiu derrotado para Botafogo (2x3) e Athletico-PR (0x1), além de ter somado um ponto contra o São Paulo no Morumbi após empate em 0x0.

“O torcedor está vendo nosso empenho e gostando do que o elenco está fazendo. Buscamos sempre algo positivo pro clube e nessa onda a torcida apoia, demonstra carinho por todos que fazem parte do elenco. Se continuar nessa sintonia, a gente só tende a crescer”, afirmou o atacante Gilberto em entrevista no Fazendão.

Pelo menos no “campeonato dos mandantes”, o Bahia está dentro do G6. O time de Roger Machado é, justamente, o sexto melhor time nesse quesito - atrás de Internacional, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Dos 10 jogos em casa, o Esquadrão venceu seis, empatou três e perdeu um. Foi para o Santos (1x0), em partida que aconteceu no estádio de Pituaçu.



Lucca retorna

No jogo da próxima quarta-feira (25), contra o Botafogo, às 21h30, o Bahia terá o retorno do atacante Lucca, que sequer foi para o banco de reservas na derrota contra o Corinthians devido a um impedimento contratual. O atleta de 29 anos pertence ao time alvinegro.

Apesar do retorno, ele não tem certeza de reingresso imediato entre os titulares por causa da boa partida feita por Élber na última rodada. O camisa 7 foi um dos mais participativos do ataque e ainda foi protagonista no primeiro dos vários lances polêmicos ocorridos no Itaquerão: foi derrubado por Ralf na área, mas viu o árbitro paraibano Dewson Freitas negar a penalidade após checagem no árbitro de vídeo.

Um dos líderes do elenco, Gilberto pediu para deixar no passado a atuação ruim da arbitragem e afirmou que o foco do time é sempre “no próximo adversário”.

*Com supervisão do subeditor Miro Palma.