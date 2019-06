Bahia terá R$ 55 bi de investimentos em infraestrutura até 2024

O setor de infraestrutura deve receber investimentos de R$ 55 bilhões na Bahia no período entre 2019 e 2024. E os setores de Transporte & Vias Urbanas e Energia são os mais beneficiados. As informações foram retiradas do estudo O Brasil Visto pela Neoway, realizado pela Neoway, empresa de análise de dados (Big Data) voltados aos negócios que têm escritórios em Florianópolis (SC), São Paulo (SP) e Nova York, nos EUA. O valor corresponde a 9,9% do total de investimentos que o setor deve receber em todo o Brasil durante o mesmo período. O estudo foi feito por meio de modelagens estatísticas específicas e cruzamentos de diversas variáveis para que pesquisadores especializados qualificarem os dados levantados em diversas fontes parceiras e públicas, como Diário Oficial da União, Portal da Transparência, Caixa Econômica Federal e PAC. O relatório contempla seis setores principais: Energia, Saneamento, Óleo & gás, Transporte, Indústria, Infraestrutura esportiva e suas subdivisões. "O Brasil Visto Pela Neoway acompanha a evolução dos empreendimentos considerando, inclusive, projetos e licitações de cada estado do país. No relatório, os investimentos e suas etapas são apresentados de forma consolidada por setor e região, proporcionando uma visão completa da distribuição e comportamento do mercado nacional", explica Jaime de Paula, CEO da Neoway. O objetivo do levantamento é conhecer tendências para que as empresas das áreas da Construção civil possam melhor se posicionar e planejar suas estratégias de negócios.

Brasil - Segundo o levantamento, as obras previstas para o período de 2019 a 2024 somam R$ 759,6 bilhões em investimentos, um crescimento de 5,6% em relação ao período de 2018 a 2023. Os empreendimentos em andamento e paralisados totalizam R$ 55 bilhões, uma queda de 40% em relação aos R$ 91,6 bi registrados no intervalo anterior. Ainda segundo a empresa, essa retração em relação às obras em andamento e paralisadas é observada anualmente desde o período entre 2013 e 2018. Ao mesmo tempo, porém, é esperado um crescimento nos investimentos nas fases de projeto e intenção, que somam R$ 704,6 bilhões; 12,3% a mais do que o valor apurado no relatório anterior. Os setores de Energia, Indústria e Transporte & vias urbanas receberão cerca de 94% dos novos aportes.

Bahia - No nosso estado, a pesquisa captou que a maior parte dos investimentos, R$ 3,2 bilhões, está no setor Transporte & Vias urbanas. As aplicações feitas na área de Energia serão de R$ 0,9 bilhão, e na de saneamento, R$ 0,4 bilhão. Segundo Rodolfo Menezes, coordenador de Costumers e Sucess da Neoway, o destaque cabe para as obras do Metrô de Salvador, que devem avançar até Camaçari e ampliar presença em Lauro de Freitas. Já pelas tipologias adotadas no estudo, o de Geração de Energia é o que concentra o maior volume de investimentos em obras em andamento e paralisadas, R$ 1,3 bilhão. A pesquisa destaca que 74% das obras paralisadas na Bahia são de Geração de energia, em especial, centrais de geração eólica. Também mereceu destaque a paralisação de obras de ferrovia, respondida pela FIOL, que representam 26,1% das obras paralisadas no estado.

Famílias de Salvador podem consumir R$ 76 bilhões

Ao contrário das expectativas, o consumo das famílias brasileiras vai se expandir neste ano. É nisso no que acredita a IPC Marketing Editora, empresa que utiliza metodologias exclusivas para cálculos de potencial de consumo no Brasil. Segundo estudo da companhia – IPC Maps 2019 – o consumo tem potencial para movimentar cerca de R$ 4,7 trilhões no ano, sendo responsável por 64,8% da somatória de bens e serviços deste ano. A previsão, baseada no índice de inflação IPCA de 3,89%. A pesquisa mostra que as capitais perderão espaço no consumo (de 29,6% em 2018 para 28,9% este ano) e, o interior dos estados voltará a dar sinais de recuperação, elevando de 54% para 54,4% a movimentação de recursos neste ano. Segundo os dados do estudo, Salvador é a quinta cidade do país com maior potencial de consumo, R$ 76 bilhões. Depois da capital,os municípios baianos com maior potencial de consumos são: Feira de Santana (R$ 11,3 bi, sendo a 53ª colocada no ranking nacional), Vitória da Conquista (R$ 6,2 bi, 15ª do ranking), Camaçari (R$ 5,6 bi, 128ª) e Lauro de Freitas (R$ 4,8 bi, 150ª). Ainda com a lupa posicionada sobre a Bahia, o estudo indica que os cinco setores com maior potencial de serem alvo de gastos de consumidores são os de Alimentação (dentro e fora do lar), Bebidas, Manutenção do lar, Artigos de limpeza e Mobiliários e artigos do lar (mesma ordem quando o foco é apenas na cidade de Salvador). Para a pesquisa, o crescimento do consumo em todo o Brasil vai se dar sobretudo pelos gastos das classes B (38,41% dos desembolsos, cerca de R$ 1,67 trilhão que serão gastos pelos brasileiros em 2019). A classe C aparece com 37,5% (R$ 1,63 trilhão) dos desembolsos; e a A vai representar 13,68% (R$ 595,2 bilhões) dos desembolsos neste ano. Na área rural, os desembolsos passam de R$ 304,8 bilhões em 2018 para R$ 335,9 bilhões em 2019.



Ferreira Costa entra no e-commerce

A Ferreira Costa aderiu ao e-commerce e iniciou a venda on-line de materiais de construção e de decoração nas praças de Salvador e Recife (PE). A estratégia adotada é a de levar o consumidor a comprar no site – WWW.ferreiracosta.com.br – pelo computador ou celular, e retirar a mercadoria, sem custo de frete, na loja física, que aqui em Salvador está localizada na Avenida Paralela. O item adquirido estará à disposição do cliente em cerca de duas horas após a realização da compra. A loja também garante a opção de receber a mercadoria em casa. A entrada no e-commerce reflete as mudanças de comportamento do consumidor. “As pessoas estão mais conectadas. Pesquisar online antes de adquirir um novo produto ou serviço faz parte da jornada de compra. Além disso, as pessoas não querem perder tempo e desejam a agilidade de comprar de qualquer lugar. O que estamos fazendo é expandir nosso serviço para o ambiente digital para estar mais perto das pessoas, em qualquer momento do seu dia”, comenta Flávia Chiba.

Novo shopping já comercializou 80% dos espaços

O novo centro comercial de Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia já tem 80% de sues espaços já comercializados. A garantia é da Aliansce Shopping Centers, empresa responsável pela venda e administração dos espaços do empreendimento. Ainda segundo a empresa, o projeto já fechou com as lojas âncoras, entre elas Pão de Açúcar, Magic Games, Cinépolis, C&A, Renner, Riachuelo, Smart Fit, Kalunga, Preçolandia, Le Biscuit, Clivale e Bel Salvador. O momento atual, ainda segundo a empresa, é a de atrair as chamadas lojas satélites, que são operações de pequeno e médio porte, geralmente franquias de marcas nacionais comandadas por empresários baianos. Ainda não há data definida para a inauguração, que deve ocorrer no último trimestre deste ano.

FIQUE POR DENTRO



Bancos e desenvolvimento – O spread bancário - que é a diferença entre os juros na captação de recurso e os cobrados ao consumidor, que garante altos lucros para o setor no Brasil ao encarecer o custo do dinheiro a quem quer investir – será tema de debate na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), nessa sexta (14). A ideia é entender as razões para a diferença e o que os bancos podem fazer para baratear recursos para investimentos e contribuir mais efetivamente com o desenvolvimento do país.

S. Itaigara - O Shopping Itaigara recebe a partir desta quinta (13/6) um operação da A. Gomes. A loja de 140m², localizada no piso térreo, terá vendas apenas por varejo e reunirá mais de três mil itens nos departamentos de Utilidades domésticas, Armarinho, Artigos para festa, Papelaria e Brinquedos, entre outros. Segundo Eduardo Gomes, um dos sócios da empresa, abrir uma unidade A. Gomes dentro de um shopping conceituado como o Itaigara é uma experiência nova. “É a primeira vez que teremos uma unidade dentro de um shopping center, e poder expandir a nossa empresa em um ambiente familiar, seguro, renomado e de boa localização é muito importante para que continuemos a crescer cada vez mais".

Turismo I - A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-Bahia) realiza mais uma edição do Road Show no Paraná, no período de 7 a 12 de junho, tendo como ponto de partida a cidade de Curitiba, onde o evento contou com a presença de Glicério Lemos, presidente da ABIH-BA, que apresentou o novo cenário do turismo baiano. A iniciativa é voltada para os principais mercados nacionais emissores de turistas e objetiva capacitar aproximadamente 300 agentes de viagem e os principais operadores para que exibam as novidades em infraestrutura, mobilidade, lazer e parque hoteleiro de Salvador.

Turismo II- Impactada pela crise da Avianca, parte da rede hoteleira de Salvador já lançou promoções para não perder a janela de oportunidade do mês de julho, que é de férias escolares no estados do Sul e Sudeste, justamente os maiores emissores de turistas para a Bahia. Um dos hotéis a adotar a estratégia é o Fera Palace, no Centro de Salvador. O empreendimento lançou duas ofertas. Em uma das ações, o hóspede reserva quatro diárias e paga por três. Já no Plano Família, a reserva de dois apartamentos simultâneos garante 50% de desconto no segundo. As duas promoções incluem café da manhã para até duas pessoas por apartamento e são exclusivas para reservas diretas com a central do hotel, através do telefone (71) 3036- 9202 ou reservas@ferahoteis.com. “A procura para o mês de julho está péssima. No ano passado, numa época dessa, a gente estava com uma previsão de reservas para julho três vezes mais alta do que esse ano. Com a crise da aviação, os turistas não têm como chegar até aqui”, alerta Antonio Mazzafera, CEO da Fera Hotéis.



Sauípe – A OR antecipou a entrega da 1ª fase do empreendimento Reserva Sauípe. As obras foram concluídas na última semana e apresentadas as compradores no último sábado (8/6). Foram entregues os 126 lotes e a infraestrutura disponível no condomínio: Clube com Espaço Gourmet, Fitness, Salão de Festas, Piscina com borda infinita, Espaço Kids, Quadras e Parque dos coqueiros, com pista de cooper, Parque Infantil, entre outros. Também foi apresentado o Parque dos Coqueiros, um equipamento que não estava previsto inicialmente. O local é um parque central com lago artificial, academia ao ar livre e quiosque de apoio para a pista de cooper.



Saúde - A Neo Química, maior fabricante de remédios genéricos e similares do país comemora 60 anos em 2019 e para comemorar está lançando o Neo Acelera, a primeira aceleradora de saúde do Brasil com foco em inovação social e direcionada aos desafios da atenção primária. Com apoio da Yunus Negócios Sociais, a iniciativa visa selecionar e acelerar negócios de impacto que contribuam para o avanço do empreendedorismo de saúde e gerem benefícios para as comunidades em que atuam. Serão selecionados até oito negócios sociais que trabalhem com os desafios do setor segundo quatro critérios: potencial de impacto socioambiental; alcance ou previsão de sustentabilidade financeira; qualificação de equipe de empreendedores responsável; e potencial de escalabilidade ou replicabilidade da solução. Empreendedores interessados podem inscrever projetos no site www.neoacelera.com.br até 9 de junho.



Perfume tecnológico – O Boticário aproveita a data do Dia dos Namorados para lançar duas novas fragrâncias, Egeo ON You e Egeo ON Me. A novidade é que elas foram construídas por robôs alimentados pelo banco de dados da marca. Foi usado um sistema de inteligência artificial – parceria com a IBM e a Symrise - que cruzou milhões de fórmulas e matérias-primas para identificar padrões e novas combinações. O registro de ingredientes com notas de frutas, flores, especiarias, madeiras e até mesmo o frescor do pepino e o dulçor do leite condensado resultaram em sinergias olfativas únicas com o ajuste fino do mestre perfumista David Apel. “Criamos uma alquimia perfeita, entre homem e máquina, que foi traduzida em perfumaria. O que parecia uma combinação totalmente improvável resultou em fragrâncias que surpreenderam até mesmo a nossa equipe. E que decidimos trazer para uma linha completa de produtos``, afirma Alexandre Bouza, Head do Boticário. A marca possui fábrica, centro de distribuição e dezenas de lojas na Bahia, mas o centro de desenvolvimento está no Paraná.