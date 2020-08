Bahia terá semana inteira livre pela primeira vez após retomada

Pela primeira vez desde que as competições foram retomadas, o Bahia vai ter uma semana inteira para se preparar para o próximo jogo no Campeonato Brasileiro.

Como as datas do meio de semana estão reservadas para os jogos da Copa do Brasil, o tricolor só voltará a atuar no sábado (29), quando recebe o Palmeiras, às 19h, no estádio de Pituaçu.

O tempo vai ser importante para o técnico Roger Machado. O tricolor foi derrotado pelo Ceará, por 2x0, neste domingo (23), no estádio do Castelão, e o treinador voltou a ter o trabalho contestado pela torcida nas redes sociais.

Além disso, o Bahia vai poder tentar recuperar algumas peças como o goleiro Douglas e o lateral João Pedro. O primeiro sofreu lesão na coxa durante o empate com o São Paulo e está em tratamento. Ele vai ser avaliado durante a semana para saber se terá condições de atuar contra o Palmeiras.

Já João Pedro sentiu desconforto no joelho durante o aquecimento para a partida contra o Ceará e foi vetado do duelo. O lateral vai passar por exame para saber a gravidade do problema.

Por conta do fechamento do aroporto de Salvador, a delegação do Bahia encontrou problemas para voltar à capital baiana nesta segunda-feira (24), e a comissão técnica precisou alterar a programação da semana. A reapresentação prevista para esta terça-feira (25) foi cancelada e o elenco ganhou folga. Os jogadores voltam aos trabalhos na quarta-feira (26), quando iniciam a preparação para enfrentar o Palmeiras.