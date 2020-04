Bahia terá vacinação contra Febre Aftosa para bovinos e bubalinos em maio

A Bahia terá uma campanha de vacinação contra a Febre Aftosa para bovinos e bubalinos durante todo o mês de maio. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o Grupo Estadual de Erradicação da Febre Aftosa confirmou a imunização.

A decisão foi informada em um encontro realizado por videoconferência e que reuniu os membros do grupo, que é presidido pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) e integrado por representantes da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), entidades públicas estaduais e federais e da sociedade civil organizada.

O diretor-geral da Adab, Maurício Bacelar, garantiu que, durante a campanha de vacinação, serão seguidos todos os protocolos de segurança para assegurar a integridade dos servidores, técnicos e pessoas envolvidas no processo.

“Há 23 anos não é registrado nenhum foco em nosso estado, no entanto, estamos próximos de receber da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) o status de Zona Livre da Aftosa sem Vacinação e o adiamento da campanha poderia contribuir para a perda da credibilidade baiana em relação ao mercado internacional”, argumentou Maurício.

“Os médicos veterinários, técnicos, trabalhadores rurais e produtores vão utilizar os Equipamentos de Proteção individual para reduzir os riscos no ato da vacina. A posição geográfica da Bahia é estratégica, é a ligação com estados do Norte e Nordeste, do Sul e Sudeste, por isso, precisamos atuar para evitar a entrada da doença que, caso seja registrada em um único caso, é considerada emergência sanitária“, ressaltou Maurício.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Bahia faz parte do Grupo 4 da Febre Aftosa. O estado possui concentração de 70% do rebanho em 12% das propriedades, o que vai contribuir para agilizar a vacinação.

Durante a campanha, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) vai disponibilizar 400 técnicos que irão trabalhar na logística de distribuição de vacinas, fiscalização da aplicação e divulgação da campanha.

Para evitar aglomeração, o produtor poderá fazer tudo pela internet através do site www.adab.ba.gov.br, também nas lojas de revenda de produtos agrícolas, sindicatos rurais e escritórios físicos da associação.