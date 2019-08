Bahia teve queda de 16% no número de homicídios, diz SSP

O número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) na Bahia diminuiu 16% na comparação entre o primeiro semestre de 2018 e os primeiros seis meses de 2019. A informação é da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que está divulgando nesta sexta-feira (9) o balanços das ocorrências neste momento no Centro de Operações e Inteligência, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Segundo os dados da SSP, foram registrados 3.079 casos de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte em 2018. Este ano foram 586 ocorrências desse tipo em todo o estado. Na capital, foram 604 situações no ano passado e 499 em 2019. A redução em Salvador foi de 17,4%.

A maior redução foi na Região Metropolitana de Salvador onde 373 situações desse tipo foram registradas nos primeiros seis meses do ano passado e 301 este ano. A queda foi de 19,4%. No interior a redução foi de 15,1%, passando de 2.102 casos para 1.786 ocorrências.

Os números vão de encontro ao que foi divulgado pelo Atlas da Violência, na semana passada, que apontou crescimento da criminalidade na Bahia e colocou cinco cidades baianas entre as 20 mais violentas do país. O Atlas usa dados de 2017.

A SSP informou que o número de roubo a veículos em Salvador também teve queda, passando de 2.948 casos para 2.412, com queda de 18,2%. As situações de furto de veículos teve redução de 4,8%, passando de 693 no ano passado para 660 este ano.

Quando o assunto é roubo a banco na Bahia a queda foi de 19%, com 37 casos em 2018 e 30 em 2019. A polícia também contabilizou o número de roubo a estabelecimento comercial que, segundo os dados da SSP, reduziu de 1.035 para 662 ocorrências, ou queda de 36%.

Em 2019, os policiais apreenderam 2.500 armas, oito fuzis, e realizou 9.247 prisões em flagrante. Foram cumpridos 1.722 mandados de prisão, e 2.401 adolescentes foram apreendidos. Entre janeiro de junho deste ano 8,7 milhões de pessoas foram abordadas por policiais na Bahia e outras 3,3 milhões de abordagens foram feitas em veículos.

Já quando o assunto é a apreensão de drogas foram a maconha continua liderando. Foram 4,4 toneladas de maconha, 306 kg de cocaína, e 59kg de craque.

O orçamento executado pela SSP foi de 2,4 bilhões com folha de pagamento, investimento e manutenção.

