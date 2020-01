Bahia treina em campo sintético antes de pegar o Bahia de Feira

A preparação do time de transição do Bahia para o próximo duelo pelo Campeonato Baiano aconteceu de forma diferente do habitual. Como o Tricolor vai enfrentar o Bahia de Feira, nesta quarta-feira (29), em um campo sintético na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, os atletas fizeram o trabalho utilizando o campo funcional instalado na Cidade Tricolor.

Nesta terça-feira (28), o elenco de aspirantes fez o último treino antes do duelo e, como o campo sintético utilizado pelo Bahia de Feira será novidade para alguns atletas, a comissão técnica decidiu inaugurar o campo funcional e fazer a ambientação dos jogadores.

"Passei para eles, antes da atividade, que era necessário aproximar eles ao máximo para tudo que vai acontecer na quarta-feira. Nós tentamos algumas situações de movimentação já de olho no jogo", explicou Vitor Gonçalves, preparador físico da equipe.

???? Como o jogo de quarta será em gramado artificial, Time de Transição faz trabalho no campo funcional do CT #BBMP pic.twitter.com/xNa18GqQ6o — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) January 27, 2020

Vitor explicou ainda que o aquecimento antes do jogo também vai ser feito de forma diferente. Segundo ele, a ideia é a de que os jogadores passem mais tempo do que o comum no campo para fazer a adaptação aos movimentos e velocidade da bola. A partida entre Bahia e Bahia de Feira começará às 21h30.

Retorno

Para o duelo em Feira de Santana, o técnico Dado Cavalcanti tem o retorno do zagueiro Anderson, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Vitória da Conquista. O defensor disputa posição com Fábio Alemão.

Quem segue ausente é o goleiro Fernando. Titular na estreia dos aspirantes no estadual, ele foi integrado ao grupo principal, comandado por Roger Machado, para suprir a ausência de Douglas no confronto com o Imperatriz, nesta terça-feira (28), às 20h, no estádio de Pituaçu, pela Copa do Nordeste.