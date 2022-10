Bahia: Tudo pronto para o segundo turno das eleições 2022

Os preparativos para o segundo turno das eleições em 2022 começaram cedo em Salvador, neste sábado (29). Antes das 7h, as 77 vans que transportaram as 5.415 urnas eletrônicas para as zonas eleitorais da capital baiana e de áreas que integram o município, como a Ilha de Maré, já estavam prontas para deixar o Centro de Apoio Técnico (CAT), do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), situado na BR-324, na altura do bairro de Porto Seco Pirajá.

Desde as primeiras horas da manhã de sábado (29), 77 vans realizaram o transporte das 5.415 urnas eletrônicas para as zonas eleitorais da capital baiana (Foto: Carmen Vasconcelos/CORREIO)

A saída dos primeiros veículos transportando as urnas ocorreu por volta das 8h30, sem intercorrência alguma, seguindo o cronograma estipulado pelo órgão eleitoral . As vans foram escoltadas por 77 viaturas da Polícia Militar, que também montaram a segurança do local e do entorno do CAT.

Após a entrega dos equipamentos nas zonas eleitorais, as urnas serão conferidas, identificadas e estarão prontas para computar os votos no domingo (30) (Foto: Carmen Vasconcelos/CORREIO)

De acordo com a analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral(TRE), Maria do Socorro Gouveia, a distribuição das urnas na capital e interior ocorreram em horários diversos, mas será finalizada neste sábado, possibilitando que, no domingo (30), todas as zonas estejam prontas para receber os eleitores. “Depois da chegada nas seções eleitorais, as urnas serão conferidas e armazenadas para a liberação na manhã de domingo”, esclareceu Maria do Socorro.

A representante do TRE fez questão de salientar que para assegurar o segundo turno, o tribunal realizou um diagnóstico detalhado dos entraves e problemas que dificultaram o voto no primeiro turno para saná-los, garantindo um processo ainda mais ágil e tranquilo nesse domingo.

“Os presidentes de mesa passaram por um novo processo de capacitação, que já havia acontecido no primeiro turno, justamente para assegurar mais fluidez no processo. Também realizamos uma nova arrumação dos locais de votação para minimizar filas ou aglomerações em corredores, por exemplo”, explicou, ressaltando que o tribunal estabelece uma rotina de visitação aos locais de votação, que é realizada ao longo do ano e intensificada nas proximidades das eleições.

Maria do Socorro fez questão de enfatizar que nenhum local foi classificado como inadequado e não houve mudanças significativas do primeiro para o segundo turno. Mas, solicitou aos eleitores que tomem o cuidado de confirmar o local de votação antes de sair de casa pelos canais disponibilizados pelo TRE (confira abaixo). “Acreditamos que, como serão apenas dois cargos e como as pessoas já se familiarizaram com os locais, nesse segundo turno, será mais rápido votar e iniciar a apuração”, pontuou.

Para o segundo turno, o TRE também assegurou mudanças para facilitar o trabalho dos envolvidos no processo das eleições e houve um aumento no valor de alimentação dos mesários, que passou de R$45 para R$55; além de garantir à disponibilidade de água e suporte sanitário nos locais de votação.

A falta de água e sanitários em condição de uso foi uma reclamação no primeiro turno. No entanto, o TRE afirmou que a garantia dessas condições seria uma parceria das escolas onde as seções foram instaladas. Ao todo, serão 598 profissionais atuando nas eleições, além dos mesários e coordenadores.

Confira os canais de comunicação com o TRE-BA

Telefone: (71) 3373-7000

Whatsapp: (71) 9602-7777

E-mail: ouvidoria@tre-ba.jus.br

Site: www.tre-ba.jus.br

Twitter.com/trebahia

instagram.com/trebahia

www.facebook.com/trebahia

www.youtube.com/user/tvtreba