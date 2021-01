Bahia ultrapassa 75 mil vacinados contra o coronavírus

Com 75.924 vacinados contra o novo coronavírus (Covid-19) até as 14h deste domingo (24), a Bahia é um dos estados do país com o maior número de imunizados. Os números foram ajustados em relação ao último boletim devido uma inconsistência identificada na base de dados do painel de vacinação.

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 2.854 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,5%). Dos 565.320 casos confirmados desde o início da pandemia, 543.991 já são considerados recuperados e 11.472 encontram-se ativos.

Os casos confirmados ocorreram em 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (21,99%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram: Ibirataia (11.487,72), Itororó (9.709,55), Muniz Ferreira (8.892,48), Itabuna (8.875,22) e Conceição do Coité (8.804,72).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 954.812 casos descartados e 135.024 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo (24).