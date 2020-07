Bahia ultrapassa 79 mil infectados pela covid-19 e já chega a quase 2 mil mortos

A Bahia segue com um registro intenso de pessoas infectadas pelo coronavírus. Nas últimas 24h, o estado contabilizou 2.864 novos casos e 45 mortes em decorrência da covid-19.

As informações são do boletim da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), que informa que o estado já tem 79.349 casos confirmados desde o início da pandemia. Destes, 1.947 tiveram óbito confirmado, 53.334 já são considerados curados e 24.068 encontram-se ativos. Dos infectados, 9.236 são profissionais da saúde.

Dos 417 municípios baianos, 388 já possuem pelo menos um caso da doença. A cidade com maior número de infectados é Salvador, com 35.837 (46,09%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Itajuípe (1.986,24), Gandu (1.897,97), Ipiaú (1.569,55), Uruçuca (1.447,44) e Itabuna (1.291,61).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 171.924 casos descartados e 80.085 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta quinta-feira (2).

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 2.254 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1.476 estão ocupados por pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 65%. Já em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 906 exclusivos para o coronavírus, 715 estão ocupados (79%).

Segundo a Sesab, esse número é flutuante, "representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda".

Óbitos

Confira o perfil dos novos óbitos confirmados hoje.

1903º óbito – homem, 83 anos, residente em Valença, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 30\06, em unidade da rede filantrópica, em Valença;

1904º óbito – mulher, 93 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, e doença do sistema nervoso, foi internada dia 23\06 e foi a óbito dia 25\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1905º óbito – mulher, 87 anos, residente em Salvador, portadora de doença renal crônica, foi internada dia 28\06 e foi a óbito na mesma data (28\06), em unidade da rede pública, em Salvador;

1906º óbito – homem, 86 anos, residente em Sobradinho, portador de diabetes, foi internado dia 04\06 e foi a óbito dia 05\06, em unidade da rede pública, em Sobradinho;

1907º óbito – mulher, 79 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença do sistema nervoso, foi internada dia 17\06 e foi a óbito dia 26\06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1908º óbito – homem, 37 anos, residente em Salvador, portador de doença hepática, foi internado dia 14\06 e foi a óbito dia 28\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1909º óbito – homem, 73 anos, residente em Lauro de Freitas, portador de hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular e doença respiratória crônica, foi internado dia 18\05 e foi a óbito dia 25\05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1910º óbito – homem, 79 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença respiratória crônica, foi internado dia 23\06 e foi a óbito dia 27\06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1911º óbito – mulher, 62 anos, residente em Vera Cruz, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 20\05 e foi a óbito dia 04\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1912º óbito – homem, 56 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 23\05 e foi a óbito dia 01\07, em unidade da rede pública, em Salvador;

1913º óbito – homem, 46 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 30\05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1914º óbito – mulher, 79 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença respiratória crônica, foi internada dia 22\05 e foi a óbito dia 10\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1915º óbito – homem, 74 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 19\06 e foi a óbito dia 27\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1916º óbito – homem, 66 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, doença respiratória crônica e obesidade, foi internado dia 10\06 e foi a óbito dia 29\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1917º óbito – homem, 19 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internado dia 29\06 e foi a óbito dia 30\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1918º óbito – mulher, 77 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, doença cardiovascular e doença respiratória crônica, foi internada dia 06\06 e foi a óbito dia 20\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1919º óbito – mulher, 76 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e obesidade, foi internada dia 24\06 e foi a óbito dia 29\06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1920º óbito – homem, 43 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, doença cardiovascular e obesidade, foi internado dia 17\05 e foi a óbito dia 20\06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1921º óbito – mulher, 70 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e obesidade. Sem informação acerca da data de internação, foi a óbito dia 23/06, em hospital da rede pública;

1922º óbito – mulher, 85 anos, residente em Camaçari, sem informações acerca de comorbidades. Internada dia 08/06, foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede pública, em Camaçari;

1923º óbito – homem, 55 anos, residente em Lauro de Freitas, sem informações acerca de comorbidades. Internado dia 20/06, foi a óbito dia 28/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1924º óbito – mulher, 81 anos, residente em Gandu, portadora de hipertensão arterial e doença respiratória crônica. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 26/06, em hospital da rede pública em Gandu;

1925º óbito – homem, 87 anos, residente em Gandu, sem informações acerca de comorbidades. Também sem informação sobre a data de internação, foi a óbito dia 24/06, em hospital da rede pública, em Gandu;

1926º óbito – mulher, 84 anos, residente em Gandu, sem informações acerca da existência de comorbidades, foi a óbito dia 26/06, em seu domicílio, em Gandu;

1927º óbito – mulher, 79 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença cardiovascular. Internada dia 24/05, foi a óbito dia 25/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1928º óbito -mulher, 73 anos, residente em Itabuna, portadora de diabetes mellitus. Internada dia 18/06, foi a óbito dia 30/06, em hospital filantrópico, em Itabuna;

1929º óbito – mulher, 56 anos, residente em Juazeiro, portadora de diabetes mellitus. Internada dia 07/06, foi a óbito dia 23/06, em hospital da rede pública, em Juazeiro;

1930º óbito – homem, 76 anos, residente em Valença, sem comorbidades. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 27/06, em hospital filantrópico, em Valença;

1931º óbito – homem, 74 anos, residente em Itamaraju, sem informações acerca de comorbidades. Internado dia 17/06, foi a óbito dia 30/06, em hospital da rede pública, em Teixeira de Freitas;

1932º óbito – homem, 76 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença respiratória crônica. Internado dia 11/06, foi a óbito dia 28/06, em hospital filantrópico, em Salvador;

1933 óbito – mulher, 71 anos, residente em Juazeiro, portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 10/06, em hospital da rede particular, em Remanso;

1934º óbito, homem, 65 anos, residente em Vitória da Conquista, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 31/05, foi a óbito dia 02/07, em hospital da rede pública, em Vitória da Conquista;

1935º óbito – homem, 69 anos, residente me Valença, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 28/06, em hospital filantrópico, em Valença;

1936º óbito – mulher, 71 anos, residente em Valença, portadora de diabetes mellitus. Internada dia 23/06, foi a óbito dia 25/06, em hospital filantrópico, em Valença;

1937º óbito – mulher, 82 anos, residente em Salvador, portadora de demência e Alzheimer. Internada dia 10/06, foi a óbito dia 27/06, em hospital da rede particular, em Salvador;

1938º óbito – mulher, 38 anos, residente em Itaberaba, sem informações acerca de comorbidades e, também, sem data de internação, foi a óbito dia 29/06, em unidade da rede pública, em Itaberaba;

1939º óbito – homem, 60 anos, residente em Lauro de Freitas, portador de doença renal crônica. Internado dia 15/04, foi a óbito dia 09/06, em hospital da rede particular, em Salvador;

1940º óbito – mulher, 54 anos, residente em Jordânia (Minas Gerais), portadora de diabetes e doença cardiovascular. Internada dia 19/06, foi a óbito dia 01/07, em hospital filantrópico, em Vitória da Conquista;

1941º óbito – homem, 51 anos, residente em Vitória da Conquista, sem informações acerca da existência de comorbidades. Internado dia 07/06, foi a óbito dia 30/06, em hospital filantrópico, em Vitória da Conquista;

1942º óbito – homem, 80 anos, residente em Camaçari, portador de diabetes mellitus. Internado dia 28/05, foi a óbito dia 12/06, em hospital da rede particular, em Camaçari;

1943º óbito – homem, 74 anos, residente em Dário Meira, portador de diabetes mellitus e doença cardiovascular. Internado dia 25/05, foi a óbito dia 17/06, em hospital da rede pública, em Ilhéus;

1944º óbito – mulher, 80 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular. Internada dia 22/06, foi a óbito no mesmo dia da internação (22/06), em hospital da rede pública, em Salvador;

1945º óbito – mulher, 87 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 06/05, foi a óbito dia 22/06, em hospital da rede particular, em Salvador;

1946º óbito – homem, 79 anos, residente em Teixeira de Freitas, portador de doença cardiovascular. Internado dia 21/06, foi a óbito dia 30/06, em hospital da rede pública, em Teixeira de Freitas;

1947º óbito – mulher, 84 anos, residente em Itamaraju, portadora de diabetes mellitus. Sem informações acerca da data de internação, foi a óbito dia 26/06, em hospital da rede pública, em Teixeira de Freitas.