Bahia usará camisa com nomes de torcedores contra o Vasco

O Bahia vai se despedir da Fonte Nova na temporada 2019 usando um novo uniforme. Diante do Vasco, nesta quinta-feira (5), às 19h15, na Fonte Nova, o tricolor vai usar uma camisa que carrega o nome de 263 torcedores. Eles contribuíram para a construção do museu do clube, que vai ser instalado em um espaço no próprio estádio.

Além de terem os seus nomes nos uniformes, os torcedores vão ganhar uma unidade da peça. Quem contribuiu, pode retirar a camisa no Centro de Atendimento ao Sócio (CSA), que fica na loja do Esquadrão, na Fonte Nova.

O modelo que vai ser usado pelos jogadores foi inspirado na camisa usada pelo Bahia entre 1936 e 1937.

A partida contra o Vasco será a última do Bahia na Fonte Nova nesta temporada. No domingo (8), o tricolor visita o Fortaleza, no Ceará, pela última rodada do Brasileirão, quando fecha o ano de 2019.