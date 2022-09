Bahia vai ganhar um novo resort all inclusive do grupo Vila Galé, em Guarajuba

Uma demanda reprimida pela pandemia e aliado a isso, o retorno massivo dos eventos e de grandes festas de Réveillon que as capitais nordestinas costumam promover. Além de tudo, um Verão super aquecido e que deve ver a volta também do Carnaval, após mais de dois anos fora do circuito. Sim, o Nordeste é um destino para turista nenhum colocar defeito e mesmo no turbilhão de uma crise pandêmica, a região foi capaz de atrair novos investimentos no segmento de hotelaria e resorts.

E a Bahia está nos planos de expansão da rede de hotéis e resorts Vila Galé. Além das duas unidades que o grupo português já tem no estado - uma em Salvador e outra em Guarajuba - um novo resort da linha Collection Vila Galé deve chegar no Litoral Norte no mesmo local onde a rede já tem o Vila Galé Marés, e que vai contar com os dois tipos de hospedagens.

A informação foi passada com exclusividade ao CORREIO, pelo CEO da rede, Gonçalo Rebelo de Almeida, durante a inauguração, no último fim de semana, do Vila Galé Resort Alagoas, 10ª unidade da rede no Brasil, onde passa a totalizar 3,7 mil quartos. Ao todo, a empresa afirma gerar 1,5 mil postos de trabalho no país. “O Vila Galé Collection que deve ser instalado em Guarajuba é a submarca do grupo, que conta com hotéis boutique, de pequena dimensão, mas com um conceito diferenciado, tanto em termos de requinte como de serviços”, adianta o executivo.

As apostas do grupo no Nordeste, no entanto, não param por aqui. O resort all inclusive recém-inaugurado já iniciou a operação na praia do Carro Quebrado, em Barra de Santo Antônio (AL). A cerca de uma hora da capital Maceió, a estrutura já tem quase 100% de ocupação para o Réveillon. Depois de investir R$ 150 milhões no Vila Galé Resort Alagoas, outro estado nordestino que deve ganhar em breve mais uma unidade é o Maranhão, que já tem um protocolo de intenção assinado para abrir um novo hotel no Centro Histórico de São Luís. O investimento previsto é de R$ 80 milhões.

O Ceará é mais um destino que grupo está de olho. Em 2024, a rede deve implementar o hotel Vila Galé Collection Sunset Cumbuco e os condomínios Água Marinha e Águas do Cauípe. Atualmente, a Vila Galé possui sete unidades no Nordeste em Fortaleza, Cumbuco, Salvador, Guarajuba, Cabo de Santo Agostinho, Touros e Barra de Santo Antônio.

“A Vila Galé se mantém como a maior e principal rede de resorts all inclusive no Nordeste, que continua a ser o principal destino de férias dos brasileiros e de muitos europeus. A região é muito rica em belezas naturais, culturais e tem um povo muito acolhedor. É um destino que promove uma experiência completa, com uma excelente oferta de praias, lazer, gastronomia e clima”, acrescenta Almeida. Confira a entrevista completa:







Como você enxerga a consolidação dessa retomada depois da retração que setor enfrentou na pandemia?

Devido a retomada do turismo, a nossa ocupação neste ano deu uma guinada e está dentro das nossas expectativas. Para os próximos meses, continuamos otimistas com os indicadores. O Réveillon deste ano terá como tema novelas e filmes brasileiros, em que vamos valorizar aqueles que estão entre os mais inesquecíveis. A Vila Galé tem se consolidado como o principal destino de férias para as famílias. Estamos investindo frequentemente em novas estruturas e atrações, como tirolesas, parques aquáticos, brinquedos, salas Teens, Atelier NEP – nosso espaço temático infantil. A nossa estratégia de ação visa a entrega de entretenimento com conteúdo que agregue riqueza cultural, social, física, intelectual e ambiental para a experiência do cliente. Estamos preparados para atender os hóspedes com toda excelência.

'O Nordeste continua como o principal destino de férias de muitos brasileiros e europeus', afirma Gonçalo Rabelo de Almeida

(Foto: Divulgação)

*

De que maneira o grupo enfrentou também os efeitos da pandemia quando as pessoas deixaram de viajar por conta da covid? Que desafios foram impostos?

O grupo tem uma estrutura econômica e financeira sólida, que permitiu aguentar a quebra significativa do faturamento no período da pandemia. Mantivemos uma política de investimento contínua, não só a apostar na construção de novos hotéis – como a Vila Galé Alagoas - como fazendo reformas e melhorias nos hotéis existentes. Aproveitamos o período para reforçar também o treinamento de nossas equipes e implementar novas soluções tecnológicas.

*

Como os resorts se destacam nessa procura? Já existe o registro de algum crescimento nesse sentido?

Fizemos uma revisão da oferta de alimentos e bebidas que vai contar com novas ofertas e novidades durante toda a temporada. As reservas estão em linha com o período pré-pandemia e as taxas de ocupação para o período de Réveillon já são bastante elevadas.

Registamos com agrado que o novo resort de Alagoas que irá alcançar uma ocupação perto de 100% já no seu primeiro Réveillon. Inclusive, clientes portugueses fecharam dois charters (voos fretados) por conta própria para conhecer o Vila Galé Alagoas nesse final do ano.

*

A Vila Galé tem novos investimentos previstos para a Bahia? Qual a importância e participação do estado para a rede?

Neste momento,estamos estudando novas oportunidades. Porém, já está garantido que iremos desenvolver um novo resort da linha Collection em Guarajuba. São hotéis que contam com um serviço personalizado e características únicas nos quartos como amenities exclusivos (cosméticos), Spa Satsanga e restaurante com menus requintados para proporcionar uma verdadeira experiência gastronômica.

*

O que esse novo resort em Alagoas representa para a rede e qual a principal inovação que ele traz para atender a esse turista?

A estrutura do maior resort all inclusive de Alagoas impressiona. São 513 apartamentos, quatro piscinas, sete restaurantes, cinco bares, clube voltado para as crianças com parque aquático, Spa Satsanga, boate, centro de convenções com 2 mil m², entre outros atrativos. O conceito foi adaptado do Vila Galé Touros, último resort inaugurado, no qual incluímos algumas novidades, como aumento da área do clube para crianças, uma piscina para natação com 100 metros de comprimento e um parque aquático.

*

O que passou também a ser o ponto forte nesse conceito de resort?

A gastronomia também é o ponto alto do novo resort. O restaurante Versátil é o principal e oferece serviço de buffet. O restaurante Inevitável mistura a gastronomia portuguesa com a mediterrânea, o Massa Fina oferece pizzas artesanais e pastas, já o restaurante Museu do Sertão conta com pratos típicos do estado de Alagoas. Para as crianças, o restaurante Nep oferece comidas infantis preparadas sem conservantes. Já a Cervejaria Portuguesa é uma petiscaria mediterrânea. Outra inovação é que há opções de chalé e apartamento familiar decorado com personagens infantis.

*

Que tipo de profissional que se busca para trabalhar em um resort?

No Brasil empregamos uma média de 1,5 mil pessoas. Nos resorts baianos, são 450 colaboradores, e nesse novo equipamento em Alagoas, empregamos 300 profissionais. É importante dizer que 80% dessas vagas foram ocupadas por moradores do município de Barra de Santo Antônio, onde fica a praia do Carro Quebrado.

Para cada função, temos um descritivo que nos orienta quanto as competências e habilidades que devemos buscar e valorizamos neste sentido as formações técnicas em hotelaria e turismo, o conhecimento em línguas e tecnologia e a experiência na área, principalmente em funções de liderança.

As vagas disponíveis para trabalhar em nossos resorts ficam no site da Vila Galé. Também é possível cadastrar o currículo em um banco de dados para participar de futuros processos seletivos.

*

Quais novos postos de trabalho devem ser gerados até o final do ano e o que é determinante para conquistar uma vaga em um dos resorts?

A abertura do Vila Galé Alagoas proporcionou esperança para a população de Barra de Santo Antônio, em Alagoas, que tinha a pesca como principal fonte de renda. Até o final do ano, a expectativa é que mais 100 colaboradores sejam contratados para diversas áreas.

Em termos de fatores determinantes para essa contratação, reconhecemos que as soft skills (aspectos comportamentais) possuem grande peso em nossas contratações e é por isso que pessoas com atitudes hospitaleiras, que demonstram prazer ao servir e que gostem de trabalhar com e para pessoas, saem na frente nos processos seletivos, pois acreditamos, que estas são atitudes alinhadas com o nosso ‘mantra’ e a nossa missão que é estar sempre próximo dos nossos clientes.

*

Diante todas as transformações que a pandemia trouxe para o setor, como potencializar esse turismo no Nordeste?

Honestamente, nós não identificamos muitas mudanças no período pós-pandemia. As preferências e os comportamentos do consumidor se mantêm muito semelhantes ao período pré-pandemia.

Neste momento, é necessário voltar a apostar num alargamento da malha aérea nacional e na divulgação do destino a nível internacional. O produto já tem uma oferta alargada e de muita qualidade. Entretanto, o maior obstáculo ao crescimento do turismo é o preço das passagens aéreas. Queremos acreditar que o mercado terá tendência a estabilizar. Se os preços continuarem no caminho atual provavelmente vai haver uma queda grande na procura.





QUEM É

Gonçalo Rebelo de Almeida é CEO da rede Vila Galé. Licenciado em direito na Universidade Lusíada de Lisboa, Gonçalo tem 48 anos e iniciou funções no grupo Vila Galé em 1996 no departamento jurídico. Ao longo do seu percurso desempenhou funções em diferentes departamentos desde a área jurídica, compras, marketing e vendas, tecnologias de informação e recursos humanos. Foi responsável pelo lançamento de vários produtos e serviços dentro do grupo dos quais se destacam o programa de fidelização, web sites, aplicações mobile, ERP Vila Galé, academia Vila Galé e programa Vila Galé Staff. Atualmente assume as funções de CEO e administrador do grupo.





SOBRE O GRUPO VILA GALÉ

A Vila Galé é a maior rede de Resorts do Brasil e o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal. Atualmente, são 37 unidades hoteleiras: 27 em Portugal (Tavira, Vilamoura, Lagos, Albufeira, Armação de Pera, Beja, Évora, Elvas, Alter do Chão, Paço de Arcos, Cascais, Sintra, Ericeira, Estoril, Lisboa, Coimbra, Serra da Estrela, Porto, Braga, Douro e Madeira) e outras 10 no Brasil (Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Fortaleza, Cumbuco, Salvador, Guarajuba, Cabo de Santo Agostinho, Touros, São Paulo e Barra de Santo Antônio).