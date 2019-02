Bahia vai pegar o Corinthians em estreia no Brasileirão

O Bahia já tem adversário definido na estreia do Brasileirão 2019. A CBF divulgou a tabela básica da competição na tarde desta sexta-feira (22), após arbitral realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Na primeira rodada, o tricolor vai receber o Corinthians, na Fonte Nova. A entidade não divulgou o dia e horário do duelo, mas a tendência é de que ele aconteça entre os dias 27, 28 e 29 de abril. Na segunda rodada o Bahia vai enfrentar o Botafogo, no Rio de Janeiro, e na sequência recebe o Avaí, em Salvador.

O tricolor fecha a competição com clássico nordestino contra o Fortaleza, fora de casa. De volta à primeira divisão, o time cearense vai estrear contra o Palmeiras. Já o rival Ceará vai receber o CSA, outro nordestino que também volta à série A, na abertura da competição.

Como no ano passado, o calendário do futebol brasileiro vai sofrer uma pausa no mês de junho, após a nona rodada, por conta da Copa América, que vai ser realizada no Brasil entre os dias 14 de junho e sete de julho. No retorno do torneio nacional, o tricolor vai pegar o Santos, em Salvador.

Além da tabela do Brasileirão, a CBF definiu novidades para o Campeonato Brasileiro. A partir desse ano o torneio vai contar com o uso do árbitro de vídeo. A proposta pelo VAR (sigla em inglês), foi colocada em votação pela CBF de forma diferente de outros anos. A entidade vai bancar o custo do equipamento de operação nos 380 jogos do campeonato. A ideia havia sido rejeitada no ano passado porque a entidade queria repassar os custos de operação e infraestrutura na conta dos clubes.

Outra proposta apresentada pela CBF foi a de limitar a apenas uma a troca de técnicos durante o Campeonato Brasileiro. A medida, no entanto, foi rejeitada pelos clubes, que votaram contra. A decisão não foi unânime, mas os clubes que sinalizaram de forma negativa entendem que a medida é muito restritiva e que é preciso aprofundar o tema antes de uma decisão final.

Durante a reunião, a CBF anunciou ainda que o futebol brasileiro vai contar com uma nova disputa em 2020 e apresentou a Supercopa do Brasil. A competição será disputada em janeiro, em jogo único entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. O confronto vai ser jogada em local previamente definido pela entidade.

Confira a primeira rodada do Brasileirão:

Grêmio x Santos

Atlético-MG x Avaí

Ceará x CSA

Palmeiras x Fortaleza

São Paulo x Botafogo

Flamengo x Cruzeiro

Fluminense x Goiás

Chapecoense x Internacional

Bahia x Corinthians

Athlético-PR x Vasco da Gama