Bahia vai ter pelo menos 5,3 mil vagas no Sisu 2020.2

O edital 2020.2 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC) sem as vagas que serão ofertadas pelas universidades, mas o CORREIO fez um levantamento com as universidades baianas e adiantou algumas novidades para você. Dessa vez, pelo menos 5.353 vagas em 190 cursos de graduação de sete universidades e institutos federais serão abertas no estado.

Dessas, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) é a que possui o maior número de vagas, mais de 1,5 mil. Já a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) é a que oferece a maior quantidade de cursos disponíveis, 45, dado que faz jus ao título da Uneb como maior instituição pública estadual de ensino superior. No final do texto, confira a lista dos cursos oferecidos pela Ufba e onde estão as 5,3 mil vagas que serão disponibilizadas no estado.

No total, a Bahia tem campi de 10 universidades federais e outros dois institutos federais, o de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) e o Baiano (Ifbaiano). No entanto, não são todas que vão oferecer vagas no Sisu 2020.2. A Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufsb), por exemplo, suspendeu todos os processos seletivos durante a pandemia, mantendo apenas os que haviam iniciados antes.

Cindi Rios/Divulgação

Já a Federal do Oeste da Bahia (Ufob) e a do Vale do São Francisco (Univasf) não iam participar do Sisu 2020.2 independente do surgimento da pandemia no mundo. As Universidades da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e a Estadual De Santa Cruz (Uesc) não informaram ainda se vão participar dessa edição do Sisu.

As inscrições para o programa estavam previstas para começar na semana passada, no dia 16 de junho, mas o MEC sequer tinha publicado o edital da seleção. Um dia depois, o Diário Oficial da União informou o novo cronograma. Na sexta-feira (19), o ministro Abraham Weintraub anunciou sua saída do cargo.

Confira a programação do Sisu:

Abertura das inscrições: 7 de julho

Encerramento das inscrições: 10 de julho (até 23h59)

Divulgação dos resultados: 14 de julho

Abertura das matrículas: 16 de julho

Encerramento das matrículas: 21 de julho

Período de manifestação para lista de espera: de 14 a 21 de julho (até 23h59)

Atraso

As aulas dos aprovados nessa edição do Sisu devem ter início no segundo semestre letivo de 2020, o que não significa que acontecerá, na prática, ainda esse ano. É que, com a pandemia do novo coronavírus, algumas universidades viram as aulas serem suspensas quando mal começavam o primeiro semestre de estudo. Outras, como o Ifba, por exemplo, nem conseguiram terminar o semestre de 2019.2, devido aos atrasos no calendário acadêmico da instituição causados por greves.

Hoje, ainda não há qualquer perspectiva de retorno das aulas presenciais em nenhum universidade do estado. A Uneb foi a única que começou a montar um protocolo para a volta às aulas, mas sem data definida. “Eu não imagino como vai ser esse resto de 2020 caso eu seja aprovada no Sisu, pois devo ficar muito tempo parada. A gente coloca muita expectativa para o primeiro semestre e começar com o calendário atrasado dá uma desestimulada”, explicou a estudante Beatriz Melo, 18 anos.

Formada em 2019 no ensino médio, ela não conseguiu aprovação no curso de medicina no Sisu de 2020.1 e pretende tentar novamente agora. “Se não for aprovada, farei mais um semestre do cursinho esse ano. Já estou inscrita no Enem e tentarei de novo em 2021”, disse.

A instabilidade no setor educacional causada pela pandemia do coronavírus fez com que também ainda não tenhamos a data da realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Existe a possibilidade da prova ser realizada até em maio de 2021, por exemplo.

“Eu tenho medo do Enem ser cancelado ou de acabarem com as cotas na graduação, como já tentaram fazer com a pós. Estamos vivendo um período muito incerto”, disse a estudante Sabrina Monteiro, 23 anos. Por medo dessa instabilidade, ela pretende ser aprovada em “algum curso da área de saúde para garantir a vaga”, como Sabrina mesmo explicou.

“É horrível se matricular na faculdade e não poder iniciar as aulas, mas é melhor que seja assim, pois eu não tenho nenhuma segurança com o momento atual”, completou.

Carreiras promissoras

Para o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH-BA), Wladimir Martins, a pandemia do novo coronavírus escancarou uma área que já era a promissora, a de saúde. “No nível superior, vejo que alguns segmentos ficaram mais demandados, como o da saúde, inclusive com contratações graças aos hospitais de campanhas abertos”, disse.

No entanto, vislumbrando o futuro pós-pandemia, as profissões na área de Tecnologia da Informação (TI) são as grandes apostas de Wladimir. “Essa área sempre demandou mais profissionais e deve continuar em ascensão. Atualmente, observamos um aumento na demanda por desenvolvedores de plataformas tanto para cursos de Educação à Distância (EAD), como para o e-commerce”, afirmou.

Nesse contexto de pandemia, Wladimir evita abordar a remuneração média de cada profissão, devido a situação inconstante vivida, que alterou alguns valores. Para quem vai escolher uma carreira, ele recomenda atenção ao futuro das profissões. “É provável que observemos um aumento no home office e de atividades que atendam a essas empresas e profissionais que exercem o trabalho em casa, por exemplo. Estamos passando por um perído de mudanças”, concluiu.

Confira a quantidade de vagas que cada universidade e instituto federal baiano vai oferecer no Sisu 2020.2:

Universidade Federal da Bahia (Ufba): 1.532 vagas em 37 opções de curso;

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB): 1.245 vagas em 33 cursos;

Universidade Estadual de Feira de Santana: (Uefs): 1.097 vagas em 30 opções de cursos;

Universidade Estadual da Bahia (Uneb): 454 vagas e 225 sobrevagas em 45 opções de cursos;

Universidade Estadual do Sudoeste Da Bahia (Uesb): 406 vagas em 24 cursos;

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba): 314 vagas em 19 cursos;

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (Ifbaiano): 80 vagas em 2 cursos;

Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob): Não vai participar do Sisu 2020.2

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB): Não vai participar do Sisu 2020.2

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf): Não vai participar do Sisu 2020.2

Universidade Estadual De Santa Cruz (Uesc): Não informou se vai participar do Sisu 2020.2

Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab): Não informou se vai participar do Sisu 2020.2

Quadro de vagas da Ufba:

Administração (Salvador): 60

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (Diurno - Camaçari): 50

Biotecnologia (Noturno - Salvador): 24

Ciência da Computação (Bacharelado - Salvador): 36

Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno - Salvador): 36

Ciências Biológicas (Salvador): 36

Ciências Contábeis (Salvador): 44

Ciências Sociais - Licenciatura e Bacharelado (Salvador): 48

Comunicação - Jornalismo (Salvador): 24

Comunicação - Prod. Comunicação e Cultura (Salvador): 24

Direito - Noturno (Salvador): 70

Direito (Salvador): 80

Enfermagem (Salvador): 40

Engenharia Civil (Salvador): 72

Engenharia Elétrica (Salvador): 36

Engenharia Mecânica (Salvador): 36

Engenharia Química (Salvador): 36

Farmácia (Salvador): 56

Fisioterapia - Bacharelado (Diurno - Salvador): 36

Fonoaudiologia (Salvador): 24

Gastronomia - Bacharelado (Noturno - Salvador): 36

Geografia - Licenciatura e Bacharelado (Salvador): 24

Letras Vernáculas - Licenciatura e Bacharelado (Salvador): 36

Letras Vernáculas e Lingua Estrangeira Moderna (Licenciatura - Salvador): 36

Língua Estrangeira - Inglês/Espanhol - Licenciatura (Noturno - Salvador): 36

Língua Estrangeira Moderna ou Clássica - Licenciatura e Bacharelado.(Salvador): 36

Medicina (Salvador): 64

Medicina Veterinária (Salvador): 60

Nutrição (Salvador): 40

Odontologia (Salvador): 48

Pedagogia - Licenciatura (Noturno - Salvador): 40

Pedagogia - Licenciatura (Salvador): 36

Psicologia - Formação de Psicólogo (Salvador): 36

Química - Licenciatura, Bacharelado e Química Industrial (Salvador): 32

Secretariado Executivo - Bacharelado (Salvador): 32

Serviço Social - Bacharelado (Salvador): 36

Zootecnia (Salvador): 36

* Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro