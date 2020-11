Bahia vence e encaminha classificação no Brasileirão Feminino

Em partida realizada na tarde deste sábado (21), o Bahia venceu o Athletico Paranaense pelas oitavas de final do Brasileiro Feminino Série A2 e encaminhou a classificação para as quartas da competição. No jogo de volta, em Pituaçu, no sábado (28) às 15h, o Tricolor pode perder por 1 gol de diferença que ainda assim se classifica. Se o Athletico vencer por 2 gols, o jogo vai para os pênaltis.

O placar de 3 a 1 começou a ser construído ainda no primeiro tempo, quando Vi, de cabeça, e Ellen, com um chute de fora da área, fizeram 2 a 0 para o Bahia. A diferença ficou ainda maior quando aos 9 minutos do segundo tempo a atacante Gadu recebeu na entrada da área, driblou a goleira Renata e tocou para as redes. 3 a 0 para o Bahia.

Tricolor chegou a seis triunfos em seis partidas na competição (Foto: Igor Barrankievcz / FotoPressPR)

Esse foi o 11º gol da camisa 9 do Esquadrão no campeonato, que se mantém isolada na artilharia. Aos 27 minutos da segunda etapa, o time paranaense descontou com gol de Moretti e o placar foi encerrado.

Quem passar de fase enfrenta Fortaleza ou Fluminense. A previsão de encerramento do Brasileiro Feminino Série A2 é em dezembro, com as finais sendo realizadas nos dias 6 e 13.