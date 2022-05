Bahia vence o Azuriz nos pênaltis e vai às oitavas de final da Copa do Brasil

Foi com emoção, mas o Bahia está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (10), o tricolor sofreu diante do Azuriz, no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, no Paraná, mas arrancou o empate no segundo tempo, e nos pênaltis conseguiu a classificação.

O Esquadrão saiu atrás ainda no primeiro tempo, em um golaço marcado pelo volante Wenderson. A reação do Bahia veio na etapa final, quando Marcelo Ryan contou com a falha do goleiro e deixou tudo igual.

O 1x1 levou a disputa para os pênaltis. Nas cobranças, o Esquadrão levou a melhor, venceu por 4x3 e assegurou a classificação.

Além da vaga na próxima fase, o Bahia ganhou reforço no cofre. O tricolor vai receber R$ 3 milhões em premiação. O adversário no próximo mata-mata vai ser conhecido em sorteio.

APÁTICO

Diferentemente do que era esperado pelos tricolores, a partida começou com o Azuriz marcando presença no ataque. O gol do time paranaense quase saiu logo aos seis minutos, em cabeçada de Robinho após cobrança de escanteio. A bola passou raspando o travessão.

O início ruim do Bahia ficou ainda pior aos 11 minutos. A defesa tricolor deu liberdade para o volante Wenderson mandar uma bomba da entrada da área e acertou um belo chute, mas também contou com a falha de Danilo Fernandes, abrindo o placar para o Azuriz.

A desvantagem no placar forçava o Bahia a virar o jogo para se classificar ou pelo menos empatar para levar a decisão para os pênaltis. Mesmo assim, o tricolor seguiu em ritmo lento e sem conseguir construir as jogadas para chegar ao gol adversário. O segundo do Azuriz não saiu poucos minutos depois porque o ataque furou quase embaixo da trave.

O @ECBahia ESTÁ ????!



Marcelo Ryan marcou para o Esquadrão, depois de uma grande jogada de Djalma! ????????⚽



????: @PrimeVideoBR pic.twitter.com/jEW10MmJyI — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) May 11, 2022

Aliás, o primeiro tempo só não terminou com placar maior para os donos da casa porque faltou pontaria. No chute à queima-roupa de Wellisson, Danilo Fernandes salvou. Quando o goleiro não conseguiu chegar, a trave impediu o tento em falta cobrada forte pelo mesmo Wellisson.

Na melhor chance do Esquadrão, Matheus Davó roubou a bola do zagueiro Salazar e saiu de cara com o gol, mas finalizou mal e o goleiro Caio fez a defesa. Desnorteado, o time foi para o intervalo com o prejuízo no marcador.

GOL DE MARCELO RYAN

O Bahia voltou para o segundo tempo com o atacante Marcelo Ryan na vaga de Vitor Jacaré. Assim, Matheus Davó foi deslocado para o lado esquerdo. Apesar da alteração da configuração do ataque, o Azuriz seguiu com mais presença ofensiva.

Quando tinha a bola, o Esquadrão não conseguia construir as jogadas e apostava em lançamentos e cruzamentos na área que eram facilmente neutralizados pela defesa do Azuriz. Na escapada em velocidade, Daniel chegou em condição de finalizar, mas Caio fez a defesa. O meia tricolor caiu na área e pediu pênalti, a arbitragem mandou seguir.

O Bahia não fazia um grande jogo, mas contou com a sorte. Aos 24 minutos, o goleiro Caio falhou de forma bizarra ao tentar sair de soco e mandou para o próprio gol. Antes de a bola cruzar a linha, Marcelo Ryan ainda tocou de cabeça e assinou o empate.

O gol recolocou o Bahia no jogo. O placar de 1x1 levava a decisão para os pênaltis, mas o tricolor buscava a virada para garantir a classificação no tempo normal. Quase saiu no chute de Ignácio dentro da área, que o zagueiro Salazar salvou.

Já na cobrança de falta forte de Djalma, Caio espalmou no susto. O lateral voltou a levar perigo em chute forte que tinha endereço, mas o goleiro salvou aos 45 minutos. Sem alterações no placar, o duelo foi para os pênaltis.

Nas cobranças, Daniel começou colocando o Bahia em vantagem, e Vieira perdeu para o Azuriz. Na sequência, Lucas Falcão e Djalma converteram para o tricolor, enquanto Léo e Edson fizeram para o Azuriz. Na quarta cobrança, Marco Antônio mandou na trave. Já o zagueiro Vinícius acertou o canto e deixou tudo igual: 3x3.

Marcelo Ryan colocou o Bahia em vantagem de novo e, na última cobrança do Azuriz, Igor Bosel mandou no travessão e o Esquadrão confirmou a classificação.