Bahia vence o Fluminense e avança à semifinal do Baianão

O Bahia está garantido em mais uma semifinal. Desta vez a do Campeonato Baiano. Na tarde deste domingo (26), o tricolor passou fácil pelo Fluminense de Feira, no estádio de Pituaçu. Venceu por 2x0, e se garantiu na próxima fase do estadual. De quebra, o tricolor ainda recuperou a liderança do torneio. Os gols foram marcados por Marco Antônio, duas vezes, ainda no primeiro tempo.

Na próxima fase, o time azul, vermelho e branco vai enfrentar o Jacuipense, que terminou na quarta colocação. Datas e locais das partidas semifinais ainda serão divulgados pela Federação Bahiana de Futebol.

Ritmo de treino

Resumir o primeiro tempo entre Bahia e Fluminense é fácil: ataque tricolor contra a defesa do Touro. Superior tecnicamente, o Esquadrão começou a partida sufocando o time no interior no campo de defesa. E não demorou muito para a equipe do técnico Roger Machado aproveitar as brechas.

Com apenas seis minutos, Marco Antônio tabelou com Alesson e contou com a falha da marcação para entrar livre na área, tocar na saída do goleiro Márcio Greyck e abrir o placar.

O Bahia voltou a balançar as redes três minutos depois. Saldanha disputou com a defesa do Flu e a bola sobrou para Daniel, que bateu de primeira. Mas arbitragem pegou falta do atacante tricolor e anulou o lance.

A mesma sorte o Fluminense não teve aos 14 minutos. Nino Paraíba fez a jogada e cruzou rasteiro. Saldanha fez o corta luz e Marco Antônio chegou batendo de primeira: Bahia 2x0.

O Esquadrão seguiu com o controle total da partida, obrigando o Flu de Feira a se segurar de todos os jeitos. Em tarde inspirada, Marco Antônio quase completou um hat-trick quando Saldanha puxou o contra-ataque e deu passe açucarado para o camisa 7. Ele invadiu a área e mandou a bomba, mas acertou o travessão.

Antes do fim do primeiro tempo, o Bahia voltou a perder outra grande oportunidade. Jadson recebeu livre na área e rolou para Alesson. O atacante não conseguiu dominar e o goleiro Márcio levou a melhor.

Só administrou

Buscando uma reação na partida, o Fluminense voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva e criou chances de perigo ao gol de Mateus Claus. Rinaldo arriscou de longe e o goleiro fez a defesa. Depois foi a vez de mandar de cabeça. A bola passou perto.

Na tentativa de sair jogando, Wanderson errou o passe e entregou de bandeja para Reinaldo. O volante chutou forte, só que Mateus Claus salvou o Bahia novamente.

Apesar do reinício com pressão do Touro, o Bahia seguiu superior tecnicamente. Trocando passes, o Esquadrão conseguia envolver o adversário facilmente e não tinha dificuldades para chegar na área do rival. Aos 11 minutos, Daniel chutou forte e Márcio deu o rebote nos pés de Alesson. O atacante finalizou para e perdeu grande chance.

Depois disso, o tricolor se acomodou na vantagem. Sentindo o cansaço do ritmo dos jogos, o Bahia puxou o freio de mão e passou a cadenciar a partida.

Do outro lado, o Fluminense tentatava explorar os chutes de fora da área, mas sem levar muito perigo. O tempo então foi passando, o placar seguiu sem alteração e o Bahia confirmou o triunfo em Pituaçu.