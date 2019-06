Bahia vence o Grêmio em Pituaçu e iguala pontuação dos líderes

O Bahia segue com 100% de aproveitamento jogando em casa na Série A. Neste sábado (1º) a vítima foi o Grêmio, por 1x0. O quarto triunfo no Brasileiro veio em Pituaçu – a Fonte Nova está cedida para a Copa América.

O resultado colocou o Esquadrão provisoriamente no G4 da Série A, em 3º lugar, com 13 pontos. A pontuação é a mesma do líder, Palmeiras, que ainda tem cinco partidas - duas a menos que o Bahia. Com os resultados da rodada deste domingo (2) o tricolor pode cair, no máximo, até 8º.

Como era de se esperar, o duelo foi dos mais difíceis. O gol do triunfo saiu apenas aos 9 minutos do segundo tempo, de pênalti, com Fernandão. Gilberto não jogou por conta de um desconforto muscular.

O Esquadrão tem mais dois jogos antes da pausa para a Copa América, ambos fora de casa. No sábado (8) visita o Ceará, às 16h. Na quarta-feira (12), às 21h30, é a vez do Internacional.

O jogo

Foi um duelo entre duas equipes que não quiseram se arriscar. O Bahia teve mais posse de bola no primeiro tempo e dominou as iniciativas ofensivas. O problema foi ter encontrado um Grêmio muito bem postado na defesa. O resultado foi uma etapa inicial sem emoções.

O tricolor gaúcho jogou claramente pelo contra-ataque. Aos 33 minutos, teve a melhor chance do primeiro tempo: Juninho Capixaba puxou contra-ataque pela esquerda e cruzou rasteiro na área. A bola passou por Vizeu e ficou com Pepê. Ele chutou e Douglas fez uma linda defesa.

O curioso é que, nos primeiros minutos da etapa final, os papeis se inverteram. O Grêmio ensaiou partir para o ataque e, logo na primeira tentativa, aos sete, errou o passe e deu o contra-ataque.

O Bahia, diferentemente do adversário, aproveitou. Com liberdade, Artur recebeu na esquerda, cortou para o pé direito e chutou. A bola bateu no braço esquerdo de Geromel, dentro da área. Na cobrança de pênalti, aos nove, Fernandão fez 1x0.

Atrás do placar, o Grêmio só teve uma chance, aos 15: após cruzamento de Juninho Capixaba, a bola sobrou para Montoya. Ele chutou e Gregore se atirou na direção da bola para salvar em cima da linha, de cabeça.

E ainda teve tempo para Ramires tentar desencantar – ele não marca desde 21 de março, no 3x0 sobre o Atlético de Alagoinhas. Aos 40, o meia recebeu na intermediária e arriscou de longe. Paulo Victor espalmou para fora.

Bahia 1x0 Grêmio

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton (Flávio) e Douglas Augusto; Artur, Elber (Arthur Caíke) e Fernandão (Ramires). Técnico: Roger Machado.

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Rodriguez e Juninho Capixaba (Patrick); Michel, Thaciano e Jean Pyerre; Montoya (Diego Tardelli), Pepê e Felipe Vizeu (André). Técnico: Renato Gaúcho.

Estádio: Pituaçu

Gols: Fernandão (pênalti), aos 9 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Artur (Bahia); Juninho Capixaba e Geromel (Grêmio)

Público: 26.930 pagantes

Renda: R$ 388.136,00

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA), auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Helcio Araujo Neves (PA)