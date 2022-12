Bahia vence o time sub-20 em jogo-treino na Cidade Tricolor

O Bahia encerrou a segunda semana da pré-temporada com um jogo-treino contra o time sub-20. Nesta sexta-feira 923), o técnico Renato Paiva comandou a atividade no CT Evaristo de Macedo. Foi a primeira vez que o português montou o time tricolor e observou a adaptação e comportamento da equipe em um duelo.

O trabalho foi fechado para a imprensa e o Bahia não divulgou a escalação que começou o jogo-treino, mas novos contratados, como o zagueiro Marcos Victor e o volante Nicolás Azevedo estiveram em campo. Ricardo Goulart, que tem renovação encaminhada, também participou.

A partida terminou com triunfo da equipe principal por 2x0. Os gols foram marcados pelo meia Daniel e pelo atacante Everton. O técnico Renato Paiva aproveitou para fazer testes no time. O atacante Caio Vidal, que se apresentou com atraso por conta de um problema de saúde, também esteve no duelo.

Quem ficou de fora foi o zagueiro Kanu. Anunciado oficialmente nesta sexta-feira, ele chega por empréstimo do Botafogo e fez apenas uma atividade técnica no campo 2 do CT. O goleiro Danilo Fernandes, em recuperação de uma lesão no joelho, ficou na academia.

Com a semana encerrada, o elenco do Bahia ganha folga neste sábado (24) e no domingo (25). Os jogadores voltam aos trabalhos na segunda-feira (26). A estreia do Esquadrão na temporada será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano.