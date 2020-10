Bahia vira com golaço de Gilberto e vence Atlético-MG em Pituaçu

Talvez nem o mais otimista dos tricolores imaginasse o roteiro do duelo entre Bahia e Atlético-MG, em Pituaçu. Mas na noite desta segunda-feira (19), o Esquadrão conseguiu um grande triunfo ao bater o time mineiro de virada por 3x1.

Os gols que garantiram o triunfo do Bahia foram marcados por Daniel e Gilberto, duas vezes, ambos no segundo tempo. Antes, Savarino havia marcado para o Galo, na primeira etapa.

O resultado fez o Bahia se distanciar da zona de rebaixamento. Com 19 pontos, o Esquadrão subiu para a 12ª colocação. Já o Atlético-MG caiu para terceiro.

O próximo compromisso do Bahia pelo Brasileirão será apenas no dia 31, quando enfrentará o Santos, na Vila Belmiro. Antes disso, a equipe deve voltar a jogar pela Sul-Americana. O adversário será conhecido em sorteio na próxima sexta-feira (23).

Amassado

Diante de um adversário que tem característica praticar o jogo ofensivo de forma intensa, O Bahia surpreendeu e decidiu se precaver. O tricolor foi escalado com quatro volantes e o ataque formado apenas por Fessin e Clayson.

A estratégia do Bahia ficou ainda mais clara quando a bola rolou. Com as linhas baixas, o Esquadrão esperava o Atlético-MG e tentava sair em velocidade, principalmente com Fessin. Aí o duelo se transformou em ataque contra defesa.

O primeiro tempo foi praticamente todo jogado dentro do campo de defesa do Esquadrão. O Atlético tentava imprimir velocidade, mas encontrava dificuldade para passar pela marcação tricolor. Quando conseguiu, balançou as redes.

Na jogada pelo alto, Réver ajeitou dentro da área e Savarino encheu o pé para colocar o Galo em vantagem, aos 20 minutos da primeira etapa.

Mesmo em desvantagem, o Bahia não conseguia reagir e apenas se defendia. Com o adversário bem postado, as bolas esticadas pela defesa se perdiam. Enquanto isso, o Atlético rondava a área e quase chegou ao segundo em chute de Jair.

Gilberto decide

Para tentar a reação, o Bahia voltou do intervalo com Gilberto e Marco Antônio nas vagas de Clayson e Edson, respectivamente. O panorama, no entanto, seguiu o mesmo.

Amassado no campo de defesa, o Bahia quase não conseguia sair de trás. Lá na frente, Gilberto ficava à mercê dos chutões que vinham da defesa.

Enquanto isso, o Atlético-MG abaixou um pouco a intensidade, mas quase anotou o segundo em duas oportunidades. Primeiro com Keno, em bola que passou tirando tinta, e depois com Savarino. O atacante ficou de cara com Douglas, chutou para fora.

A situação só ficou boa para o Bahia aos 23 minutos. Em um dos raros lances de ataque, Daniel lançou Elias, que foi derrubado na entrada da área. Gilberto cobrou forte, Everson não segurou e Daniel empatou o duelo para o Esquadrão.

A virada tricolor quase saiu minutos depois. No contra-ataque, Gilberto cruzou rasteiro para Marco Antônio, livre, o meia finalizou mal e Everson salvou o Atlético-MG. Chance incrível perdida pelo Bahia.

A pressão no ataque deu certo. Aos 34 minutos, Guga recuou mal e deu um presente para Gilberto. O camisa 9 disparou em velocidade, driblou Everson, deixou Rabello no chão e marcou um golaço, virando a partida em Pituaçu.

A noite era mesmo de Gilberto. Em novo contra-ataque, Daniel lançou o centroavante. Ele invadiu a área e tocou na saída de Everson para fazer 3x1 para o Bahia e decretar o triunfo tricolor no estádio de Pituaçu.