Bahia vira no fim e bate o América-MG pelo Brasileiro Sub-17

O Bahia contou com dois gols nos minutos finais para vencer, de virada, o América-MG, por 3x2, na noite deste domingo (30), em Pituaçu, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Gustavo Kawã, Jhonatan e Kauã Davi marcaram os gols do triunfo tricolor, enquanto Lucas Henrique e Júnior balançaram as redes para o Coelho

Com o resultado, o Esquadrãozinho chegou aos sete pontos e segue na 5ª posição no Grupo A da competição. É a mesma pontuação do São Paulo (3º) e do Cruzeiro (4º), que são os primeiros times dentro da zona de classificação para a segunda fase do torneio. Já o América-MG ocupa o sétimo lugar, com quatro pontos.

Duelando em Pituaçu, foi o time visitante que abriu o placar, aos 27 minutos do primeiro tempo. Igor fez jogada pelo meio e tocou para Lucas Henrique, que, de fora da área, mandou para o fundo da rede tricolor. O empate chegou aos 34, Gustavo Kawã. Seis minutos depois, porém, o Coelho voltou a ter a vantagem, após gol de Júnior.

Na segunda etapa, após muita pressão, o Esquadrãozinho deixou tudo igual aos 41 minutos. Daniel cruzou na medida para Jhonatan finalizar e fazer o 2x2. E, nos acréscimos, aos 47, o zagueiro e capitão Kauã Davi aproveitou rebote do arqueiro rival e empurrou para o fundo das redes para sacramentar o triunfo por 3x2.

O time do técnico Fernando Oliveira atuou com Gabriel; Wesley (Daniel), Kauã Davi, Nathan e Rafael; Abraão (Vitinho), Matheus (Luiz Otávio) e Patrick; Leonardo Casaes (Salvandy), Tiago (Juninho) e Gustavo Kawã (Jhonatan).

A equipe volta a campo no próximo sábado (5), às 15h, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 5ª rodada da competição nacional.