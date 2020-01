Bahia visita o Santa Cruz, hoje, em estreia na Copa do Nordeste

A temporada 2020 vai começar oficialmente para o Bahia. Neste sábado (25), o Tricolor entra em campo contra o Santa Cruz, às 16h, no estádio do Arruda, no Recife, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A competição é tratada como prioridade para o Esquadrão, por isso, a ideia é começar a competição em alta voltagem.

Apesar da expectativa e um certo favoritismo para levar o título em 2020, o Tricolor também carrega uma certa pressão. No ano passado, o time deu vexame e não passou da fase de grupos. Estreante no torneio, Roger Machado afirma que entende a importância da competição e garante que, após 19 dias de pré-temporada, o time está pronto para deixar uma boa impressão.

“Além da importância da conquista da Copa do Nordeste, uma competição muito importante para o clube, ela vai nos deixar muito bem preparados. Vamos encontrar times da Primeira Divisão, Segunda Divisão. Copa do Nordeste é o campeonato mais forte que tem, talvez se assemelhe ao Paulista do ponto de vista da força que se disputa. A importância do título não precisa nem falar”, analisou o treinador.

Para deixar a competição ainda mais importante, o tricolor tem logo de cara um clássico regional. A expectativa é de casa cheia hoje no Arruda. O Santa Cruz vem de duas vitórias no estadual e também quer iniciar o torneio vencendo. Roger, no entanto, já tem na cabeça a estratégia que vai usar para não ser surpreendido.

“A Copa do Nordeste é de um nível bem superior ao campeonato estadual. Isso é uma parte bem importante porque ela é uma mostra mais próxima de qual o nível que sua equipe está. O Santa é um time leve, que o ataque flutua muito, dois volantes construtores, lateral de passagem rápida, contra-ataca muito bem. A gente vai ter que saber lidar com esse cenário. Por isso as mexidas desse ano dentro do elenco foram para isso.

Caras novas

Além de matar a saudade e ver o Bahia em campo, a partida contra o Santa Cruz vai ser a primeira oportunidade para o torcedor conhecer os novos reforços da equipe. A tendência é a de que pelo menos três deles iniciem a partida.

Roger Machado sói vai divulgar a escalação minutos antes da partida, mas deu algumas dicas durante os treinos de pré-temporada. Na lateral esquerda, Juninho Capixaba e Zeca disputam a posição. Já no meio-campo, a dúvida de Roger é entre um esquema com um meia armador, nesse caso Daniel seria o titular, ou a entrada de Rossi, deixando o Esquadrão com quatro atacantes.



Durante a pré-temporada, Roger esboçou o Bahia com duas formações diferentes

Quem tem presença garantida mesmo é o atacante Clayson. Independentemente do esquema escolhido por Roger, ele formará o tripé de ataque junto com Élber, e Gilberto. Remanescente do ano passado, o volante Flávio garante que quem entrar em campo vai conseguir se adaptar bem e ajudar o Tricolor.

“Eu costumo dizer que quem chega no Bahia se sente em casa. Quando eu cheguei também me senti assim, todo mundo me recebeu bem e quem chegou agora não foi diferente. Lógico que o entrosamento vai adquirindo com o tempo, vamos para o primeiro jogo, temos que conhecer os companheiros, saber onde ele gosta de receber a bola, o posicionamento, mas está todo mundo bem, treinando. Tenho certeza de que quem chegou vai assimilar bem o modelo de jogo do Bahia e vai nos ajudar no decorrer da temporada”, analisou o volante.