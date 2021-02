Bahia volta aos trabalhos com jogo-treino entre reservas e transição

Livre do risco de rebaixamento e de olho na última rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor. Na tarde desta segunda-feira (22), o Esquadrão iniciou os preparativos para enfrentar o Santos, adversário da próxima quinta-feira (25), às 21h30, na Fonte Nova.

Enquanto os jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram trabalho regenerativo na academia e piscina, o restante do grupo foi para o campo e disputou um coletivo contra os reservas da equipe de transição, que está disputando o Campeonato.

A atividade terminou com triunfo do time de cima por 3x0. Os gols foram marcados por Ramon, Marco Antônio e Juninho Capixaba.

A equipe principal for formada por: Matheus Teixeira, Zeca, Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba; Edson, Elton, Ramon e Daniel; Marco Antônio (Alesson) e Thiago (Fessin).

Já o time de transição teve: Vinícius, Douglas Borel, Ignácio, Sérgio Baiano e Felipinho; Wesley, Leozídio e Jeremias; Dodô, Chrystian e Marcelo (Gustavo).

Nesta terça-feira (23), o elenco volta aos trabalhos, no CT Evaristo de Macedo.