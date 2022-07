Bahia volta aos treinos de olho em confronto com o Vila Nova

Um dia depois de empatar com o Grêmio, por 0x0, na Fonte Nova, o Bahia iniciou os preparativos para o próximo confronto na Série B. Na sexta-feira (8), o Esquadrão visita o Vila Nova, às 19h, em Goiânia.

Na manhã desta segunda-feira (4), os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Grêmio fizeram apenas trabalho regenerativo na academia e fisioterapia.

O restante do elenco foi para o campo no CT Evaristo de Macedo e o técnico Enderson Moreira comandou duas atividades com bola. Na primeira, os atletas foram divididos em quatro times e se enfrentaram em mini-jogos.

Na segunda parte do treino, Enderson fez um duelo de 7x7, em espaço reduzido. Machucado, o volante Rezende fez tratamento. O jogador é dúvida para o jogo em Goiânia. O lateral Luiz Henrique, que está recuperado de lesão, iniciou a fase de transição para o campo.

Também recuperados de lesões, o lateral direito Jonathan e o meia-atacante Marco Antônio realizaram um treino específico. O elenco do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (5).