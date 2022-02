Bahia volta aos treinos de olho na partida com o Sampaio Corrêa

Ainda juntando os cacos da derrota para o Fortaleza, por 3x1, no último sábado (19), o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta segunda-feira (21), e iniciou a preparação para enfrentar o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (24), na Fonte Nova, em jogo atrasado da 1ª rodada da Copa do Nordeste.

Antes do treino, os jogadores assistiram um vídeo com atuações da equipe nos últimos jogos. Depois disso, os atletas que atuaram mais de 45 minutos no Castelão fizeram um trabalho regenerativo enquanto o restante do grupo foi para o campo e o técnico Guto Ferreira aplicou um treino tático.

Para o confronto com o Sampaio Corrêa, o Bahia terá o retorno do zagueiro Luiz Otávio. Ele cumpriu suspensão na última partida e agora está à disposição de Guto. Nesta terça-feira (23), o elenco tricolor retoma os trabalhos no CT Evaristo de Macedo.

Com sete pontos, o Bahia está na quarta colocação do grupo B da Copa do Nordeste. O Ceará lidera a chave, com 12 pontos. CRB, com 11, e Náutico, com 8, fecham o G4.