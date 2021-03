Bahia volta aos treinos de olho no primeiro Ba-Vi da temporada

De olho no clássico contra o Vitória, neste sábado (13), às 16h, no Barradão, pela Copa do Nordeste, o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor e iniciou os preparativos para o duelo.

Em campo, o técnico Dado Cavalcanti comandou um treino tático com a equipe titular e começou a traçar as estratégias para a partida. Diante do rubro-negro, Dado não terá nenhum desfalque em relação ao elenco disponível nos dois primeiros jogos da temporada.

Atualmente apenas o goleiro Mateus Claus está em tratamento no departamento médico. Claus sofreu lesão na coxa durante o Brasileirão e segue em fase de recuperação.

Por outro lado, o treinador ganhou reforço. O volante Pablo, contratado do Vila Nova, está regularizado e tem condições de estrear com a camisa tricolor no Barradão. Pablo vem treinando com o elenco desde a semana passada.

Nesta sexta-feira (12), o Bahia volta aos treinos no CT Evaristo de Macedo e encerra a preparação para o primeiro clássico do ano.