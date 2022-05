Bahia volta aos treinos e inicia preparação para decisão contra o Azuriz-PR

De olho na Copa do Brasil, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Azuriz, marcado para a próxima terça-feira (10), na cidade de Pato Branco, no Paraná, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Na manhã desta quinta-feira (5), quem atuou mais de 45 minutos contra o Londrina fez um trabalho de recuperação na fisioterapia. O restante do elenco começou o dia com um treino de força na academia.

Logo depois, os jogadores foram para o campo. Eles foram separados em trio e participaram de uma atividade de troca de passes. Guto Ferreira aproveitou ainda para ensaiar lances de pressão e roubada de bola e fechou o dia com um treino tático em campo reduzido.

O meia Lucas Mugni e o atacante Rodallega, que se recuperam de lesões, ficaram na academia. O colombiano realizou ainda um trabalho especial no gramado. Nesta sexta-feira (6), o tricolor volta aos treinos.