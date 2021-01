Bahia volta aos treinos e inicia preparação para pegar Athletico

De olho no confronto com o Athletico-PR, o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor. Na tarde desta terça-feira (12), os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no empate com o Atlético-GO, no último domingo (10), fizeram trabalho regenerativo na academia e fisioterapia.

O restante do elenco foi para o campo e participou de uma atividade técnica em campo reduzido sob o comando de Dado Cavalcanti. Desfalque contra o Dragão, o atacante Gilberto, artilheiro da equipe na temporada 2020 com 17 gols, volta a ficar à disposição do treinador.

O zagueiro Lucas Fonseca e o volante Elton ficaram na academia. Já o atacante Matheus Saldanha, recuperado da dor no joelho, fez um trabalho específico.

Como a partida contra o Athletico-PR será apenas no dia 20 de janeiro, o Bahia terá um bom tempo para se preparar para o duelo.

Com 29 pontos, o Esquadrão vive situação delicada no Brasileirão. A equipe está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, a três pontos do Fortaleza, primeiro time fora do Z4.