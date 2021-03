Bahia volta aos treinos e inicia preparação para pegar o Sport

De olho na partida contra o Sport, pela Copa do Nordeste, o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor. Na manhã desta terça-feira (16), os jogadores se reapresentaram após a derrota no clássico Ba-Vi.

O dia começou com um trabalho na academia. Logo depois, o elenco foi para o campo e Dado Cavalcanti comandou o treino técnico simulando situações de jogo. Os atletas participaram ainda de um coletivo tático em campo reduzido.

Em processo de recuperação de lesão, o goleiro Mateus Claus foi para o campo, mas fez apenas um trabalho específico com os fisioterapeutas. Já o zagueiro Anderson Martins, com lesão no joelho, tratou do problema no departamento médico.

Para a partida contra o Sport, o técnico Dado Cavalcanti não vai poder contar com o atacante Rossi, expulso na derrota para o Vitória. O zagueiro argentino Conti vem treinando na Cidade Tricolor, mas ainda depende da regularização para ter condição de jogo.



O duelo contra os pernambucanos será no sábado (20), às 16h, no estádio de Pituaçu, pela Copa do Nordeste.