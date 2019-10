Bahia x Athletico-PR não será televisionado para a Bahia

Todos os caminhos levam à Fonte Nova no sábado (5). O clichê é bastante pertinente no caso do jogo das 19h entre Bahia e Athletico-PR. O torcedor do tricolor que mora na Bahia precisará ir ao estádio para assistir à partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. O duelo não será televisionado para o estado.

Tanto o Bahia como o Athletico-PR não têm contrato com o SporTv, mas sim com o conglomerado Turner, que exibirá o jogo no canal de televisão TNT e também na internet, através do Esporte Interativo Plus. Porém, as duas exibições acontecerão para todo o Brasil, exceto para o estado da Bahia.

Os jogos do Bahia costumam ser transmitidos pelo pay-per-view Premiere Futebol Clube, mas a partida não poderá ser exibina nesse formato porque o Athletico-PR é o único clube entre os 20 da Série A do Campeonato Brasileiro que não tem contrato com o Premiere.

A única janela possível seria televisão aberta, mas essa hipótese está descartada, pois a Rede Globo não transmitirá a partida.