Bahia x Athletico-PR: onde assistir, horário, escalações e ingressos

Em busca da classificação para as quartas de final, o Bahia recebe o Athletico Paranaense pelo jogo de ida das oitavas na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (22). Confira todas as informações sobre o confronto:

Local e horário

A bola rola a partir das 19h30, na Fonte Nova, em Salvador.

Transmissão

A partida terá transmissão exclusiva do streaming Amazon Prime Video. Para assinar clique aqui.

Ingressos

Os ingressos estão à venda. Confira os pontos:

Site da Arena Fonte Nova: até 19h de quarta-feira (22)

Fonte Nova: das 10h às 16h na terça-feira (21) e partir das 10h na quarta-feira (vendas na bilheteria Sul/Dique). Bilheteria Visitante/Leste abrirá no dia do confronto, a partir das 16h45.

Loja Turma Tricolor Shopping Piedade: 9h às 20h (terça-feira) e 9h às 18h (quarta-feira)

Loja Turma Tricolor Multishop Boca do Rio: 8h às 19h (terça-feira) e 8h às 18h (quarta-feira)

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Luiz Otávio, Ignácio e Djalma (Luiz Henrique); Patrick, Rezende (Lucas Mugni) e Daniel; Raí (Vitor Jacaré), Rodallega e Matheus Davó.

Desfalques: Rildo (já atuou na Copa do BR pelo Grêmio), Didi (atuou pela Ferroviária), Emerson Santos (atuou pelo Botafogo-SP) e Marco Antônio (machucado),

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico e Pedrinho; Pablo Siles, Erick e Terans; Cuello, Pablo e Marcelo Cirino

Arbitragem

Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (trio de Santa Catarina).

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (Rio de Janeiro)